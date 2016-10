Haus geerbt - Was nun?

Falc Immobilien berät Hinterbliebene bei einer Immobilienerbschaft

(firmenpresse) - Ein Todesfall eines Angehörigen bringt neben der emotionalen Erschütterung auch viele Aufgaben, die angegangen und erledigt werden müssen, mit sich. Stellt sich bei der Testamentseröffnung heraus, dass jemand eine Immobilie im Ganzen oder in Teilen geerbt hat, so schließt sich direkt die Frage nach der weiteren Verwendung an. Selbst einziehen, vermieten oder verkaufen? Um die Entscheidung zu fällen, ist die professionelle Unterstützung durch einen Immobilienmakler sehr sinnvoll. Die Experten von Falc Immobilien unterstützen Erben bei den Themen Wertermittlung, Vermarktung und Verkauf.



Wer eine Immobilie erbt, hat meist nicht viel Zeit zum Trauern. Denn eine Immobilienerbschaft ist sehr komplex und verursacht bei Erben oft zusätzliche Sorgen. Neben Testament, Erbschein und Erbschaftssteuer geht es auch um die Frage, was mit dem Haus weiterhin geschehen soll. Wird das Objekt nicht selbst genutzt, ist ein Verkauf oftmals die beste Alternative. Um die Entscheidung zu erleichtern, führen die Spezialisten von Falc Immobilien eine umfassende Wertanalyse durch. Denn nur wenn ein Erbe oder eine Erbengemeinschaft weiß, was die Immobilie wert ist, kann die Planung weitergehen.



Fällt die Entscheidung auf den Verkauf des Hauses erfahren die Hinterbliebenen eine deutliche Entlastung durch die Unterstützung von professionellen Immobilienmaklern. Die erfahrenen Berater von Falc Immobilien stehen den Erben in der schwierigen Zeit nach einem Trauerfall zur Seite und beugen somit einer zusätzlichen Überforderung durch den Hausverkauf vor. Sie beschäftigen sich tagtäglich mit der Immobilienvermittlung und sind daher auch bestens mit den Abläufen, die sich aus einer Immobilienerbschaft ergeben, vertraut.



Gerade die angemessene Vermarktung einer zum Verkauf stehenden Immobilie ist sehr aufwendig und zeitintensiv. Falc Immobilien arbeitet gemeinsam mit den Erben eine passende Werbestrategie, definiert einen genauen Zeitplan und hält alle Maßnahmen im Vorfeld schriftlich fest. Auf alle Aktivitäten zur Vermarktung einer Immobilie gibt Falc Immobilien sogar eine Leistungsgarantie, damit Kunden sichergehen können, dass die Vereinbarungen auch eingehalten werden.





Das Team von Falc Immobilien übernimmt für Hinterbliebene, die eine Immobilie geerbt haben, alle anfallenden Aufgaben rund um die Immobilie, berät bei grundlegenden Entscheidungen und findet bei Bedarf zielsicher den richtigen Käufer oder Mieter.



Mehr über Falc Immobilien und seine vielfältigen Leistungen für Kunden und Franchisenehmer sowie Informationen zu Themen wie Franchising-Unternehmen und Franchise Deutschland sind auf http://www.falcimmo.de erhältlich.







Als bundesweit agierendes Immobilienunternehmen mit innovativem Lizenzsystem tritt Falc Immobilien breit gefächert am krisensicheren deutschen Immobilienmarkt auf. Neben dem Verkauf und der Vermietung gehört ebenfalls die Verwaltung von privaten und gewerblichen Objekten zu den Haupttätigkeitsfeldern.



Falc Immobilien GmbH & Co. KG

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

