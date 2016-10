2016/2017 - iKratos setzt auf beste Qualität bei Solaranlagen - SunPower TESLA IBC - voll im Trend

Ein Sonder-Solar-Beratungs-Programm 2016/2017 für Hausbesitzer ist jetzt gestartet

(PresseBox) - iKratos legt speziell für Bürger ein attraktives solares Beratungs-Sonderprogramm auf. Egal ob Sie Ihr Hausdach mit Solar, Photovoltaik, Solarcarport oder sogar die Fassade mit Solarmodulen bestücken wollen. Nutzen Sie jetzt die Kraft der Sonne für Ihren Geldbeutel. Übrigens momentan werden Bürger zusätzlich mit Sonderförderungen unterstützt. Erzeugen Sie endlich die Energie, die nichts kostet, Ihren Eigenstrom erzeugt - mit oder ohne Speicher und somit die Stromrechnung kürzt. Wichtig dabei ist Qualität: SunPower TESLA Speicher und IBC Solar liegen da voll in der Spitze.

Sonderservice für Spätheimkommer

Zusätzliche Beratung bieten wir für alle spätheimkommende Arbeitnehmer, werden von ikratos auch auf Wunsch Samstags beraten. Kommen Sie in die Ausstellung - alles über Solar Speicher und Wärmepumpe in 91367 Weißenohe bei Nürnberg.

Oder schreiben Sie uns, Stichwort ?Sonne auf jedem Dach.?

iKratos hilft mit Knowhow, Technik und mit starken Partnern iKratos ist u.a. offizieller Vertragspartner SunPower Solar, IBC Solar für die Metropolregion Nürnberg. Für Sie bedeutet das: Wenn Sie über den Einsatz der Sonnenenergie, sind Sie bei uns genau richtig. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Solarstrom erzeugen und Ihr Haus intelligent beheizen, kostenlos warmes Wasser erzeugen und dazu noch Strom sparen. mail kontakt(at)ikratos.de

Informationen und Beratung

mehr Informationen und Hintergründe zu Solar-Speicher-Batterie-Wärmepumpe täglich bei iKratos Solar und Energietechnik GmbH in 91367 Weissenohe, Bahnhofstraße 1. Täglich von 9 bis 16 Uhr und Samstag nach Vereinbarung 10-12 Uhr sind die Energiespezialisten der ikratos GmbH für Fragen da. Anmeldung unter Telefon 09192 9928 00





