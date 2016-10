Augendruck senken - Entspannungsübungen und Schlaf erfreuen das Sehorgan

(ots) - Entspannungsübungen helfen, den Augeninnendruck

zu senken und die Blutversorgung des Sehnervs zu verbessern. "Das

kann den Krankheitsfortschritt bei grünem Star hinauszögern",

erläutert der Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde

des Universitätsklinikums Regensburg, Professor Horst Helbig, im

Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Ob Meditation, Musiktherapie,

Hypnose, bestimmte Yoga-Praktiken oder autogenes Training - es eignet

sich alles, was Stress und Ängste abbaut. Experten sind sich aber

einig: Solche Übungen bilden eine gute Ergänzung für Stressgeplagte,

deren Augen leiden. Sie ersetzen jedoch weder Medikamente noch

regelmäßige ärztliche Kontrollen. Auch ausreichender Schlaf erfreut

die Augen. Sind sie geschlossen und müssen sie nicht arbeiten,

entspannt sich die Muskulatur, die Sehkraft erholt sich. Vorsicht ist

bei Schlafapnoe geboten - also nächtlichen Atemaussetzern. Sie

betreffen vor allem Menschen, die schnarchen und tagsüber stets

unerklärbar müde sind. Der auftretende Sauerstoffmangel kann die

Entstehung von grünem Star begünstigen.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2016 B

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







