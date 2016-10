Straßenbeleuchtung mit Zusatznutzen - kostenloses WLan dank integrierten Hotspots von free-key - BILD

(ots) - Leipziger Leuchten, ein

Traditionsunternehmen mit Firmensitz in Leipzig, konzipiert

Lichtideen im städtischen und ländlichen Raum. Entwicklung und

technischer Fortschritt werden groß geschrieben und so ist man immer

auf der Suche nach neuen Herausforderungen und innovativen Ideen.



Zukünftig bekommen Straßenleuchten eine zusätzliche Aufgabe - sie

sollen nicht nur als Lichtquelle dienen sondern gleichzeitig

kostenloses WLan zur Verfügung stellen. Integrierte Hotspots aus dem

Hause der IT-Innerebner GmbH, Entwickler des WLan-Systems free-key,

kommen dabei zum Einsatz und ermöglichen unentgeltliches

Internetvergnügen ohne Zeitbeschränkung. Sicherheit im Netz

garantiert ein eingebauter Content-Filter und das Haftungsrisiko

liegt, dank Einsatz dieses Filters, komplett bei der IT-Innerebner

GmbH.



"Auf der Suche nach einem geeigneten Partner, um unser Vorhaben,

Straßenbeleuchtung mit WLan zu kombinieren, in die Tat umzusetzen,

sind wir auf die IT-Innerebner GmbH aufmerksam geworden", so Nadine

Hofmann, Geschäftsführung Firma Leipziger Leuchten. " Wir vertrauen

auf die Erfahrung und das Know-how des österreichischen Unternehmens

und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!"



Das WLan-System free-key ist bereits in zahlreichen Städten und

Kommunen in Deutschland und Österreich im Einsatz. Kürzlich hat die

Entwicklerfirma ihre mobile Lösung für öffentliche Verkehrsmittel

präsentiert. Mit den integrierten Hotspots in den Straßenleuchten und

der Kooperation mit dem Unternehmen Leipziger Leuchten wird nun die

Weiterentwicklung maßgeblich vorangetrieben.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

IT-Innerebner GmbH

Bundesstraße 27

A-6063 - Innsbruck / Neu-Rum

Tel.: +43 (0)512 390605



Fax: +43 (0) 512 390658

Wankelstraße 1 / 2. OG

DE-70563 - Stuttgart

Tel. +49 (0)711 90146359

www.innerebner.eu

www.free-key.eu



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7267/aom



*** APA-OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.IT-PRESS.AT ***



IKT0001 2016-10-25/08:15



Original-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Innerebner GmbH 406492908-jpg-hires.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 08:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1416271

Anzahl Zeichen: 2606

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Innerebner GmbH 406492908-jpg-hires.jpg

Stadt: Das Unternehmen Leipziger Leuchten schließt eine Kooperation mit der IT-Innerebner GmbH und kombinie





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung