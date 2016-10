MPU Augsburg - 26-jähriger mit 5,24 Promille sprengt Toilette

Mit tatsächlich 5,24 Promille wurde ein 26-jähriger Mann aus Bayern aufgegriffen. Die meisten Menschen wären mit diesem Wert bereits tot, oder aber zumindest absolut handlungsunfähig.

(firmenpresse) - Nicht so der junge Mann, der war sogar noch in der Lage eine Kloschüssel in einer Disco in die Luft zu sprengen.



Die Polizei wurde am Wochenende zu einer Discothek in Amberg gerufen, da einer der Gäste eine Kloschüssel mit einem Böller in die Luft sprengte. Über den Promillewert waren die Beamten nicht schlecht erstaunt.



Stolze 5,24 Promille im Blut



Der Sachschaden liegt nach der Explosion im Herrenklo bei rund 500 Euro - Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der 26-jährige Mann aus Bayern sollte wohl dennoch einen Schaden davongetragen haben: Wie die Beamten beim Alkoholtest während ihres Einsatzes feststellten, hatte er unglaubliche 5,24 Promille im Blut. Der Wert ist erstaunlich, hält die Polizei fest: Für die meisten Menschen ist ein Wert von 3,5 Promille bereits lebensgefährlich, Werte von fünf Promille überleben die wenigsten Menschen. Der Bayer konnte jedoch sogar noch einen Böller zünden



Bei der Kombination Alkohol und Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr droht zudem die MPU. In der MPU Akademie Augsburg finden Sie einen kompetenten und professionellen Partner in der MPU Vorbereitung.



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck



MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle MPU Vorbereitung an.



Datum: 25.10.2016 - 09:00

Firma: MPU Akademie

Ansprechpartner: Werner Maurus

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 99872069



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.