Bestnoten von Fachmagazinen: ONE FOR ALL präsentiert neue Klasse von Empfangsantennen für DVB-T2 und DAB+

Exklusive Features +++ Automatische Signalverstärkung +++ Signalpegelanzeiger für einfachste Ausrichtung +++ Geeignet für 4K/Ultra HD +++ Integrierte 4G/LTE-Filter

Die SV 9495 von One For All erhielt in Tests von Fachmagazinen drei Mal die Bestnote "sehr gut"

(firmenpresse) - Enschede, Gronau, 25. Oktober 2016 - Das digitale Antennenfernsehen ist der smarteste Weg für TV-Entertainment - einfach im Handling und rasch installiert. Mit der neuesten Generation von DVB-T2-Empfangsantennen von ONE FOR ALL wird der Empfang des neuen Antennenfernsehens jetzt noch einfacher. Die leistungsstarken Empfangsboliden sorgen mit einer integrierten, automatischen Signalverstärkung für ein gleichmäßiges Ausgangssignal selbst bei schwankendem Eingangspegel. Als exklusives Feature ist zudem im Top-Model ein integrierter Signalpegelanzeiger an Bord, der die Stärke des Eingangssignals anzeigt. Damit wird die Ausrichtung der DVB-T2-Antennen so einfach wie nie zuvor, wie auch die Bestnoten von Tests in Fachmagazinen belegen (drei Mal "sehr gut"). Die neueste Generation der DVB-T2-Antennen von ONE FOR ALL ist jetzt im gut sortierten Fachhandel verfügbar sowie im Online-Shop unter www.oneforall.de



Gleich fünf Produkte formen die neue Serie der DVB-T2-Antennen von ONE FOR ALL. Die Features reichen von der Basisausstattung für den unkomplizierten Empfang bis zum Alleskönner - passend zum jeweiligen Einsatzszenario und dem entsprechenden Budget. Allen gemein ist die exzellente Empfangstechnik: So verfügen alle Antennen über einen integrierten 4G/LTE-Filter. Damit sind Empfang von Bild und Ton in kristallklarer Qualität ohne Interferenzen garantiert. Dies ist besonders wichtig, wenn künftig Übertragungsfrequenzen für das mobile Internet genutzt werden (Digitale Dividende II). Unterstützt werden Formate bis 4K/Ultra-HD.



Sämtliche Antennen unterstützen zudem das VHF- sowie das UHF-Band. Damit ist neben dem Empfang des neuen Antennenfernsehens DVB-T2 HD auch der Empfang des neuen Digitalradios im DAB-Standard möglich. Die automatische Signalverstärkung reicht von 44 dB bis 54 dB (produktabhängig). Sie sorgt für ein gleichmäßiges Signal am Antennenausgang und gleicht so selbst schwankende Eingangssignale optimal aus. Echtes Highlight ist zudem der Signalpegelanzeiger der Premium-Antenne SV 9495. Er gibt bei der Aufstellung die Stärke des Eingangssignals wieder. Die Ausrichtung der Antenne ist damit so einfach wie nie zuvor und garantiert beste Empfangsergebnisse.





Auch optisch sind die im schwarzen Finish gehaltenen Antennen ein Hingucker und setzen mit ruhigem, klarem Design auf bestmögliche Integration in unterschiedliche Wohnsituationen. Variable Aufstellungsmöglichkeiten bieten zudem ideale Voraussetzungen für die Installation im heimischen Wohnzimmer, unterwegs oder beim TV-Empfang im Garten.



"Der HDTV-Start auf dem digitalen Antennenfernsehen sorgt für neue Impulse im Handel, speziell auch beim Zubehör. Unsere neueste Generation von DVB-T2-Antennen bietet exklusive Features, die diesen einfach zu handhabenden Empfangsweg für Digital-TV noch smarter machen", erklärte Stefan Müller, Sales Director DACH-Region und Central Eastern Europe von ONE FOR ALL. "Die automatisierte Verstärkung bietet beste Signalgüte, und dank der Signalpegelanzeige bei der SV 9495 kann der Nutzer bei der Aufstellung der Antenne nichts mehr falsch machen. Mit diesen wichtigen Features wird das Plug-and-Play bei DVB-T2 HD so richtig rund. Wir bei ONE FOR ALL wissen: Einfaches Handling sorgt für zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden kommen wieder."



Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.oneforall.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

One For All mit Hauptsitz in Enschede, Niederlande, ist der führende Anbieter im Bereich Universalfernbedienungen. Zum Produktportfolio gehören zudem leistungsstarke DVB-T Antennen sowie TV-Wandhalterungen. One For All ist weltweit operierende Einzelhandelsmarke der Universal Electronics Inc. (www.uei.com). Das 1986 gegründete Unternehmen (NASDAQ: UEIC) führt weltweit im Bereich drahtloser Steuerungstechnologien für das vernetzte Haus. UEI entwickelt und vermarktet innovative Lösungen für die Steuerung von Unterhaltungselektronik, digitalen Medien und Hauselektronik und treibt als Mitglied bei DVB services die Vermarktung im Digital-TV-Sektor mit voran. Weiter Informationen über One For All finden Sie unter www.oneforall.de



