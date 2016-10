Putzen.net geht Online: Assindia Chemie GmbH eröffnet großes Portal

Mit Putzen.net geht ein umfangreiches Ratgeber Portal zum Thema Putzen und Haushalt online. Das Traditionsunternehmen Assindia Chemie GmbH geht mit dem Putzportal neue Wege und teilt sein Know-How.

Putzen.net - Putztipps von Assindia

(firmenpresse) - Für die einen ist es ein tägliches Muss, für die anderen zumindest jede Woche: Putzen und Saubermachen im Haushalt ist nicht immer einfach. Das in NRW beheimatete Traditionsunternehmen Assindia Chemie GmbH ist sich dieser Sache bewusst. Seit über 60 Jahren beliefert der Reinigungsmittel Hersteller Gastronomiebetriebe, Großhändler und Privathaushalte.



Mit der neuen Ratgeberseite Putzen.net möchte Assindia nun sein bewährtes Know-How mit wertvollen Putztipps und Haushaltstipps and Privathaushalte weitergeben. "Nach dem erfolgreichen Launch des Reinigungsforums im Jahr 2014 war dieser Schritt absolut sinnvoll. Das Forum gab uns die Möglichkeit, die Fragen und Bedürfnisse der Privathaushalte zu erkennen und mit dem gesammelten Wissen der Community hilfreiche Lösungen in Form von Putz-Ratgebern anzubieten.", erklärte Manuel Simon, Leiter der Marketing- und Strategieabteilung von Assindia.





Bis Anfang 2017 sind Putztipps in bis zu 500 Einzelbereichen geplant, die sämtliche Themengebiete über das Putzen von Räumen, Haushaltsgeräten, Reinigungsmittel Empfehlungen, Reinigungsutensilien oder auch Entrümpeln und Aufräumen abdecken. Egal ob es das leidige Thema Fenster Putzen, Badezimmer putzen, Desinfektion oder gar Schimmel Entfernen ist - putzen.net gibt zu allen Fragen dieser Themenrichtungen eine Antwort.



"Natürlich wächst ein solches Putzportal stetig weiter, da täglich neue Fragen und Ideen auftauchen. Bei Putzen.net steht der Besucher im Vordergrund. Er kann auf der Webseite Fragen und Kommentare hinterlassen, welche wir schnellstmöglich beantworten - sei es durch eine direkte Antwort oder einen neuen Ratgeber. Da ein solch großes Projekt von der Erfahrung Vieler lebt, suchen wir natürlich weiterhin nach fleißigen Autoren, die im Bereich Haushalt und Reinigen firm sind.", so Manuel Simon.







Assindia ist ein Traditionsunternehmen, welches seit 1956 Hersteller professioneller Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Gastronomiebedarf bekannt ist.



Assindia Chemie GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Straße 14, 46240 Bottrop

Firma: Assindia Chemie GmbH

Ansprechpartner: Manuel Simon

Stadt: Bottrop

Telefon: 02041-709560



