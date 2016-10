Druckprüfung mit bis zu 1240 N/mm² bestens bestanden

Aluminiumbronze A200 von ALBROMET hält viel Druck aus

(firmenpresse) - Aluminiumbronze muss meist einer hohen Druckbelastung standhalten, daher ist die Qualität von hoher Bedeutung. Die Aluminiumbronze A 200 von ALBROMET hat jetzt nach einem Prüfverfahren des Testlabors TAZ, einem akkreditierten Dienstleistungslabor für OES, GDOES, REM, Härte und Metallographie, bescheinigt bekommen, dass die Legierung auch besonders hohen Drücken bestens standhält. Mit bis zu 1240 Newton pro Quadratmillimeter (N/mm2) kann das Flaggschiff unter den Aluminiumbronzen bei ALBROMET viel aushalten.

Hohe Zugfestigkeit, Streckgrenze, Zähigkeit und Duktilität sind das A und O bei Aluminiumbronze. Aus diesem Werkstoff werden Gleitelemente, Gleitlager, Lagerbuchsen oder Verschleißplatten hergestellt. "Eine hohe Lebensdauer, gute Gleitreibungs- und Notlaufeigenschaften, Korrosionsbeständigkeit und eine hinreichende Verschleißbeständigkeit sind daher wichtige Parameter, die unsere Kunden nachfragen", sagt Peter Lang, Geschäftsführer bei ALBROMET, einem international führenden Unternehmen für genormte und nicht genormte Aluminiumbronzen und Kupferlegierungen.

Legierung für ein schwieriges Umfeld

"Aluminiumbronze ist die Legierung, die für Lagerungen in einem extrem schwierigen Umfeld am meisten eingesetzt wird", sagt Peter Lang. Denn sie ist wenig empfindlich gegenüber Schmutz oder Gegengleitflächen, auch wenn diese eine schlechte Oberflächenqualität haben. Auch bei Stößen oder Schwingungen bewährt sie sich bestens. Wichtig sind diese Eigenschaften unter anderem für Verpackungsmaschinen, bei Förderanlagen oder Produktionseinrichtungen. Entsprechend oft trifft man auf diese im Maschinen- und Werkzeugbau, vor allem auch in der Stahl und Automobilindustrie. A 200 erfüllt nicht nur diese gewünschten Parameter, sondern befriedigt mit der Aluminiumbronze "Green Alloys", die eine Zulassung für die Lebensmittelindustrie auszeichnet, auch den Bedarf nach einem Nickel-, Zinn und bleifreien Werkstoff.

Hochentwickelter Werkstoff

Das Sortiment des Unternehmens an Aluminiumbronzen umfasst hoch entwickelte Werkstoffe von den weltweit besten Herstellern. Die Werkstoffe sind von 200-380 HB (Härte nach Brinell) erhältlich. Der Unterschied zu anderen Aluminiumbronzen liegt in der qualitativ hochwertigen Herstellung des Materials. Die hohen Ansprüche des Unternehmens an die einzuhaltenden Toleranzen bei der Materialzusammensetzung sind hier ausschlaggebend und machen den Unterschied. Die maschinelle Bearbeitung wird durch gießtechnische Verfahren beim Entstehungsprozess wesentlich verbessert. Nach bisherigen Erfahrungen ergeben sich ein deutlich reduzierter Werkzeugverschleiß, kürzere Bearbeitungszeiten und spürbar längere Standzeiten.





Die Firma ALBROMET (kurz für Aluminiumbronze und Metalle) wurde am 1.Juli 1994 von Rudolf Fürmetz, Friedrich Hübner und Peter Lang gegründet, Geschäftsführer ist Herr Peter Lang. Am Unternehmenssitz in Geretsried sind derzeit rund 25 Mitarbeiter beschäftigt. Heute ist ALBROMET in Deutschland und Europa führender Anbieter für high-end Aluminiumbronzen und Kupferlegierungen. Auch die CNC-Bearbeitung und Rohrbiegewerkzeuge aus diesen Werkstoffen zählen zum Angebot des Geretsrieder Unternehmens. Seit 1998 ist das Qualitätsmanagement der Firma ALBROMET nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Der Einsatz von Handelsvertretern in Deutschland, Österreich, Italien, Tschechien, Frankreich und der Schweiz garantiert den Kunden optimalen Service durch fachkundige Ansprechpartner vor Ort.

