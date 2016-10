Umweltfreundlich auf Patienten-Visite Dr.Dr. Wagner Gesundheit & Pflege baut eine Elektrofahrzeug-Flotte für Mitarbeiter auf

Dr.Dr. Wagner Gesundheit & Pflege baut eine Elektrofahrzeug-Flotte für Mitarbeiter auf

Dr. Dr. Stephan Wagner mit seinem Team

(firmenpresse) - (Salzburg, 24.10.2016) Das wissen die wenigsten: Den höchsten CO2-Ausstoß in Unternehmen verursachen die Autos, die Mitarbeiter für betriebliche Fahrten oder für den Heimweg nutzen. Das geht aus Aufzeichnungen von Klimabündnis, dem größten österreichischen Klimaschutznetzwerk, hervor. Vor diesem Hintergrund setzte jetzt Dr. Dr. Wagner Gesundheit & Pflege, einer der größten privaten Anbieter im Bereich Kur, Rehabilitation und Pflege, einen besonders umweltbewussten Schritt. Das Unternehmen, seit 2016 Klimabündnis-Betrieb, stellt seinen Ärztinnen und Ärzten insgesamt 10 Elektroautos zur Verfügung. Gratis „Auftanken“ an Ökostrom-Ladestellen am Arbeitsplatz inklusive.

„In vielen unserer Häuser bieten wir einen 24-Stunden-Ärztedienst. Auch Fahrten zwischen den einzelnen Einrichtungen sind immer wieder erforderlich. Mit der neuen E-Flotte möchten wir unsere Patienten ab sofort auf besonders umweltschonende Weise betreuen und gleichzeitig dazu beitragen, nachfolgenden Generationen unseren schönen Lebensraum zu erhalten“, erklärte Dr. Dr. Stephan Wagner, geschäftsführender Gesellschafter, letzten Freitag anlässlich der feierlichen Übergabe der CO2-emissionsfreien Autos im Sheraton Hotel-Fuschl.

Die Wahl fiel auf den BMW i3, den ersten PKW, der rein fürs elektrische Fahren entwickelt wurde und mittlerweile eine Reichweite von 200-300 km schafft. Der erweiterte Fahrradius schlägt sich bereits massiv in den Verkaufszahlen nieder. „Wir gehen auch weiterhin von einem starken Zuwachs bei unseren E-Autos aus, wobei gleichzeitig auch die ökologischen Optimierungen bei Diesel-und Benzin-KFZs vorangetrieben werden“, berichtete Mag. Claus Derdak, BMW Austria.



Übergeben wurden die i3 Modelle an Ärztinnen und Ärzte von AutoFrey, dem BMW Händler in Salzburg. Die Fahrzeuge wurden vorab noch winterfit gemacht, mit entsprechenden Navigationssystemen ausgestattet und die künftigen Nutzer eingeschult. So können die Fahrten zur Patienten-Visite ebenso rasch wie umweltschonend erfolgen.





Keine Energiewende ohne Mobilitätswende

Lob und Anerkennung kam anlässlich des Festakts von vielen Seiten: „Wir schätzen jede kleine Maßnahme, die Betriebe in punkto Ökologie und Nachhaltigkeit für künftige Generationen setzen. Der Ankauf von 10 E-Fahrzeugen durch DR. DR. WAGNER GESUNDHEIT & PFLEGE freut uns natürlich besonders, da dies ein Schritt mit großer ökologischer Vorbildwirkung ist“, zeigte sich Ing. Robert Pröll von Klimabündnis Salzburg erfreut.



Darin sind sich alle Experten einig: Die Energiewende wird ohne Mobilitätswende nicht zu schaffen sein. „Die Schlüsselrolle dabei spielt die E-Mobilität. Daher unterstützt das Ministerium für ein lebenswertes Österreich im Rahmen des „klimaaktiv mobil“ -Förderprogramms Österreichs Gemeinden und Unternehmen bei der Umstellung ihrer Fuhrparks auf E-Mobilität. Gemeinsam mit dem Land Salzburg und klimaaktiv mobil haben wir auch das Unternehmen DR. DR. WAGNER GESUNDHEIT & PFLEGE bei dieser zukunftsweisenden Anschaffung der E-Pkw unterstützt.“, stellte Dr. Peter Wiederkehr, Fachreferent am BMLFUW und Experte für Elektromobilität, fest.



Mit der Anschaffung eines Elektroautos allein ist es allerdings nicht getan. Experte Dr. Wiederkehr: „Wir knüpfen unsere Firmenförderung natürlich an die Bedingung, dass auch das Aufladen der Batterie mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen erfolgt. Im Sinne des Pariser Weltklimavertrages muss auch im Verkehr immer mehr erneuerbare Energie Einzug halten.“



An sauberem Strom mangelt es hierzulande übrigens nicht: Allein mit den derzeitigen Ökostromquellen könnte Österreich 500-700.000 E-Autos versorgen. So bezieht etwa das Bundesland Salzburg bereits heute 46% seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen. „Damit liegen wir nicht nur österreichweit an zweiter Stelle, sondern übertreffen den EU-weiten –Durchschnitt um mehr als das Dreifache“, erklärte der Salzburger Umweltlandesrat Dr. Josef Schwaiger letzten Freitag im Rahmen des Festakts.



http://www.gesundheit-pflege.at



Die Unternehmensgruppe Dr .Dr. Wagner Gesundheit & Pflege

DR. DR. WAGNER GESUNDHEIT & PFLEGE zählt zu Österreichs größten privaten Anbietern im Bereich Kur, Rehabilitation, Pflege und Alltagsbetreuung. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter und betreibt insgesamt neun Vital- und Kurhotels, fünf Rehaklinken, fünf Pflegeheime sowie eine Einrichtung zur Alltagsbetreuung für Menschen mit Behinderung.

Nachhaltiges Handeln für Natur und Klima ist nicht nur seit Jahren fest in der Firmenphilosophie der Unternehmensgruppe verankert, sondern längst auch gelebte Praxis. Nachhaltige Mülltrennung, der Verzicht auf Klimaanlagen, elektronische Rechnungszustellung sowie die Umstellung auf Ökostrom sind nur einige Beispiele dafür. Mit dem Ankauf der BMW i3-Flotte setzte die Dr. Dr. Wagner-Gruppe als Klimabündnisbetrieb und Gesundheitsanbieter nun einen weiteren starken Akzent in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit.



Kommentare zur Pressemitteilung