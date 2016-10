Wärmepumpen Mitshubishi Electric

(firmenpresse) - Energie ist ein kostbares Gut. Umso besser, dass Sie mit einer Mitsubishi Wärmepumpe diese direkt und umweltschonend bereitstellen und nutzen können.

Mit einem Wärmepumpen Set von Mitsubishi können Sie Ihre Räumlichkeiten sowohl heizen als auch kühlen. Die in der Umluft gespeicherte Energie wird mit einer Wärmepumpe in Wärmeenergie umgewandelt. Somit kann man die Umwelt und auch den Geldbeutel deutlich schonen.

Die Kombination macht´s!

Alle Wärmepumpen von Mitsubishi arbeiten mit einer Kombination aus einem Innen- und einem Außengerät. Das Herzstück der Pumpe bildet dabei das sogenannte Außengerät. Alle großen Bauteile, wie beispielsweise der Kompressor oder der Luftwärmetauscher, wurden hier verbaut. Somit ist die Anlage im Inneren sehr platzsparend.

Die Inneneinheit gibt die Luft nun gleichmäßig im Raum ab. Hier sitzen die Steuereinheit und die verschiedenen Ventile. Ebenso bildet das Innengerät die Schnittstelle zwischen dem Außengerät und den verschiedenen Trinkwasser- oder Wärmespeichern.

Die verschiedenen Varianten

Mitsubishi Electrics bietet zwei verschiedene Modelle der Außengeräte an. So unterscheidet man hierbei zwischen einem Monoblock- und einem Splitsystem.

Beim Monoblocksystem wird ein Plattenwärmetauscher zur Gewinnung von Wärme genutzt. Somit zirkuliert das Wasser zwischen dem Innen- und dem Außengerät. Dies bietet sogleich den Vorteil des Frostschutzes. Diese Anlagen sind auch für kältere Perioden ausgelegt.

Bei den Splitsystemen wird die Wärme ebenfalls durch einen Plattenwärmetauscher erzeugt. Dieser ist allerdings im Innengerät verbaut. Es wird bei dieser Technik ein spezielles Kältemittel erwärmt, welches nun zwischen dem Innen- und dem Außengerät zirkuliert. Dies bietet den Vorteil, dass derartige Anlagen wesentlich effizienter arbeiten.

Auch das Innengerät kann sich in zwei Varianten unterscheiden. Man hat die Wahl zwischen den klassischen Speichermodulen oder der Hydrobox.

Beide Modelle arbeiten sehr hochwertig und verfügen über eine hohe Leistung. Das Speichermodul bietet allerdings den Vorteil, dass ein zusätzlicher Trinkwasserspeicher im System mit integriert wurde. Sie können demnach sowohl das Trinkwasser als auch das Heizwasser gesondert erwärmen. Insbesondere wenn kein Platz für einen zusätzlichen Trinkwasserspeicher gegeben ist, lohnt sich die Anschaffung eines solchen Gerätes mit Speichermodul. Auch für kleinere Haushalte, bis zu vier Personen, ist ein derartiges Gerät zu empfehlen.

Des Weiteren wurde bei allen Modellen ein Kältekreislauf integriert. Dieser ermöglicht bei warmen Temperaturen auch das Kühlen der Räumlichkeiten. Demnach kann die Anlage auch als Klimaanlage genutzt werden und eigener sich somit perfekt für das Beheizen und Herunterkühlen Ihrer Räume.

Die Vorteile des Sets

Bei Breeze24.com können Sie die modernen Wärmepumpen von Mitsubishi Electrics direkt im Set erwerben. Dabei haben Sie eine breite Auswahl an den verschiedensten Modellen. So können Sie beispielsweise wählen, ob Sie eine Variante mit einem Trinkwasserspeicher, oder ohne einen derartigen Speicher benötigen. Ebenso sind die Sets in unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich, wodurch sich diese perfekt an Ihren Haushalt und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Im Set genießen Sie den Vorteil, dass die einzelnen Komponenten der Anlage perfekt aufeinander abgestimmt sind. Somit arbeiten diese effektiv und kostengünstig. Ebenso gestalten sich der Aufbau und die Installation erheblich einfacher, da Sie nicht jedes Teil einzeln erwerben und anschließen müssen. Des Weiteren bietet Ihnen das Set den Vorteil, dass dieses komplett geliefert wird. Sie müssen sich nicht die einzelnen Bauteile heraussuchen und einzeln bestellen und liefern lassen. Somit können Sie von einem Rundumsorglospaket profitieren und sowohl private als auch geschäftliche Räume heizen und kühlen.





Wir sind ein von der Kältebauer-Innung autorisierter Kälte -und Klimafachbetrieb mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. 1999 gegründet haben wir inzwischen über 20 Mitarbeiter.



MT Elektro- und Kältetechnik GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung