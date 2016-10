Neue FRITZ!Box 6430 Cable im Handel - AVM erweitert FRITZ!Box-Angebot für den Kabelanschluss (FOTO)

Mit der neuen FRITZ!Box 6430 Cable bietet AVM ein neues Produkt

für den Einstieg am Kabelanschluss. Schnelles Internet ermöglicht die

FRITZ!Box 6430 Cable durch die 16 x 4-Kanalbündelung mit

Download-Raten von bis zu 880 MBit/s. Im Heimnetz reicht sie die

Daten per WLAN N mit 450 MBit/s schnell drahtlos weiter. Vier

Gigabit-LAN-Anschlüsse und zwei USB-2.0-Ports schaffen zusätzliche

Möglichkeiten für die rasante Vernetzung. Außerdem bietet sie eine

Telefonanlage und DECT-Basis für Schnurlostelefone oder

Smart-Home-Anwendungen. Auch analoge Telefone oder Faxgeräte lassen

sich anschließen und an dem modernen Kabel-Router betreiben. Updates

von FRITZ!OS für neue Funktionen und kontinuierliche Sicherheit

stehen den Anwendern dank der Routerfreiheit sofort zur Verfügung und

lassen sich auch automatisch aufspielen. Seit dem 1. August können

Anwender am Kabelanschluss frei entscheiden, welches Endgerät am

besten zu ihren Ansprüchen bei Internet, Telefonie und Heimnetz

passt. Die neue FRITZ!Box 6430 Cable ist ab sofort für 159 Euro (UVP)

erhältlich. Auf der Informationsseite avm.de/läuft erhalten Anwender

alle Informationen zur Routerfreiheit und zum Einsatz der FRITZ!Box

an den Provider-Anschlüssen.



