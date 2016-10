Ersatzteile für Smartphones bei Screen Shop

(firmenpresse) - Gute Smartphones sind teurer als PCs, viele Personen haben inzwischen gar keinen PC sondern nur noch Mobilgeräte. Diese sollen klein oder zumindest leicht sein, müssen Belastungen oder Stürzen standhalten, mit einem Akku über Stunden versorgt werden und bei ganz unterschiedlichen Lichtverhältnissen ein gutes Bild bieten. Es erklärt sich von selber, warum diese kleinen und handlichen Mobilgeräte so teuer sind, wenn sie in die Hosentasche passen und die Leistung von einem PC mitbringen.

Selbst hochpreisige Smartphones gehen mal kaputt. Oft genug geht aber nur eines der Bauteile kaputt. Mit Screen Shop finden sich für die gängigen Smartphones der oberen Preisklassen immer passende Ersatzteile. Es kann direkt passendes Reparaturwerkzeug mit bestellt werden. Mit der YouTube Suche findet sich fast für jede Situation ein gutes Reparatur- Anleitungsvideo. Selbst ohne Vorkenntnisse kann man sein Smartphone dann mit ruhiger Hand reparieren. Mit der Zeit wird es einem leichter fallen und man kann sich auch an defekte Mobilgeräte von Freunden und Bekannten heran trauen.

Wer jetzt gerne wissen möchte, für welche Modelle Screen Shop die passenden Ersatzteile anbietet, der wird auf http://www.screen-shop.net/Handy-Smartphone-Ersatzteile-Kleinteile-Zubehoer mit einem schnellen Überblick die guten Namen am Markt finden. Ersatzteile finden sich für Apple, Samsung, Sony, HTC, Huawai, LG und auch OnePlus Modelle. Wer feststellen muss, dass er für sein Modell keine Ersatzteile für die nötige Reparatur beschaffen kann, der sollte als nächstes eines der Modelle erwerben, für die es auch in Jahren noch die passenden Teile für die Reparatur gibt. Es kann einem leider immer das Smartphone aus der Hand fallen und kaputt sein. Das wäre allerdings kein Garantiefall und oft genug kommt keine Versicherung auf. Selbst wenn, wäre es für die Umwelt besser, wenn das Altgerät repariert wird, um ein Neugerät weniger zu benötigen. Gute Smartphones sind auch deswegen so teuer, da sie sehr aufwändig und zugleich umweltschädlich in der Reparatur und Entsorgung sind. Mit einem Kauf bei Screen Shop tut man auch der Umwelt einen Gefallen, wenn dank dem Ersatzteil nicht gleich ein neues Smartphone gekauft werden muss. Wer den Neukauf noch etwas hinauszögert, der kann zugleich bereits ein noch besseres Smartphone erwerben. Die technische Entwicklung geht immerhin noch weiter. Dennoch sind gute Smartphones bereits so ausgereift, dass man nicht mehr alle zwei Jahre ein neues kaufen muss, um noch dem Zeitgeist zu entsprechen.



Man muss nicht warten, bis das eigene Smartphone kaputt ist, um bei Screen Shop ein paar Zubehörartikel zu bestellen. Gerade die stoßfeste Schutzhülle und die Panzer Displayfolie sollte man erwerben und auch verwenden, wenn das teure Smartphone nicht kaputt gehen soll. Wer sich an eine Reparatur nicht einmal heran trauen würde, sollte solche Vorsichtsmaßnahmen mit einer kleinen Bestellung bei Screen Shop sogar unbedingt in Erwägung ziehen.







https://www.screen-shop.net/Handy-Smartphone-Ersatzteile-Kleinteile-Zubehoer



Screenshop e.K.

Screenshop e.K.

Lange Str. 20

97877 Wertheim

Deutschland



Telefon: +49 (0) 9342 / 936474-0

Telefax: +49 (0) 9342 / 936474-9



Email: info(at)screen-shop.net

Website: http://www.screen-shop.net



Inhaber: Max Rieger



