Besser fahren, mehr sparen: Der neue Telematiktarif BetterDrive von CosmosDirekt ist da

(ots) -

- BetterDrive ist die neue Kfz-Versicherung von CosmosDirekt

speziell für junge Autofahrer bis 28 Jahren.

- Grundprinzip: Wer sicher und vorausschauend mit dem Auto

unterwegs ist, kann bei seiner Kfz-Versicherungsprämie bis zu 30

Prozent sparen.

- Mit diesem und anderen bereits gestarteten Telematikangeboten

setzt die Generali Gruppe ihre Smart-Insurance-Offensive

konsequent fort.



Junge Autofahrer verfügen meist über keine eigenen schadenfreien

Jahre bzw. Schadenfreiheitsklassen. Sie zahlen daher verhältnismäßig

hohe Beiträge für ihre Kfz-Versicherung. Das neue BetterDrive-Angebot

von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland,

richtet sich jetzt speziell an die Autofahrer bis 28 Jahren. Es

ermöglicht in Abhängigkeit vom individuellen Fahrstil eine besonders

günstige Versicherung.



So funktioniert BetterDrive



Herzstück der BetterDrive-Versicherung ist die gleichnamige

Smartphone-App von MyDrive. Sie zeichnet Fahrten mittels GPS-Daten

auf und bewertet dabei den persönlichen Fahrstil. Im Fahrzeug selbst

muss kein zusätzliches Gerät installiert werden. Die Telematik-App

berücksichtigt insbesondere Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kurven-

und Bremsverhalten. Alle Faktoren werden in einem individuellen

Vergleichswert - dem sogenannten Score - zusammengefasst. Dieser Wert

kann zwischen 0 und 100 Punkten liegen und ergibt sich aus der

Abweichung von der optimalen Fahrweise in der jeweiligen Straßen- und

Verkehrssituation.



Sicheres und vorausschauendes Fahren wird belohnt



Grundsätzlich gilt: Je besser der individuelle Score, desto

günstiger das Beitragsniveau. Durch umsichtiges und vorausschauendes

Autofahren können so bei der Kfz-Prämie bis zu 30 Prozent eingespart

werden. Bei erstmaligem Abschluss des BetterDrive-Tarifs erhalten



Kunden für das erste Versicherungsjahr einen Einsteigerbonus von 10

Prozent. "Ab sofort haben junge Autofahrer die Möglichkeit, ihren

Versicherungsbeitrag aktiv zu gestalten", erklärt Dr. David Stachon,

Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt. "Mit unserem neuen

Telematikangebot erfüllen wir den Wunsch, durch eine sichere

Fahrweise Einfluss auf die Höhe der Kfz-Prämie zu nehmen."



Voraussetzung für den Abschluss des BetterDrive-Tarifs ist, dass

im Vorfeld mindestens 400 Kilometer und 10 Fahrten aufgenommen

werden. Autofahrer können dabei selbst bestimmen, welche Fahrten sie

aufzeichnen. Die Versicherung kann aber auch ohne persönlichen Score

abgeschlossen werden. Für die Berechnung der ersten Prämie wird dann

ein Durchschnittsscore zugrunde gelegt. Der jeweilige Beitrag gilt

für ein Versicherungsjahr.



Intuitiver Tarifabschluss



Neben einer attraktiven Ersparnis bietet der neue Telematiktarif

von CosmosDirekt einen stark vereinfachten Einstieg in die

Kfz-Versicherung: Durch eine Reduzierung auf nur 5 intuitive

Tarifmerkmale konnte der Online-Antragsprozess deutlich verkürzt

werden. Der Vertrag kann so in wenigen Minuten bequem zum Beispiel

per Smartphone abgeschlossen werden.



Sichere Trennung von Telematikdaten und Versicherungsprodukt



Der Technologielieferant MyDrive gehört zur internationalen

Generali Gruppe und hat die Telematik-App zusammen mit der 2015

gegründeten Smart Insurance Factory der Generali in Deutschland

entwickelt. Die Telematikdaten und das eigentliche

Versicherungsprodukt sind indes strikt voneinander getrennt, der

Versicherer selbst hat keinen Zugriff auf die Daten der App. An

CosmosDirekt werden lediglich der Scorewert sowie die Anzahl der

aufgezeichneten Fahrten und der gefahrenen Kilometer übermittelt,

aber keine Informationen zu einzelnen Fahrten. MyDrive kennt hingegen

lediglich die Telematik-ID des Kunden, jedoch nicht seinen Namen und

seine Adresse.



Nach wie vor entscheiden alle Kunden frei, ob sie einen

Telematiktarif abschließen möchten oder nicht. Dabei können sie sich

auf ein hohes Datenschutzniveau verlassen: Die Erhebung, Verarbeitung

und Nutzung entspricht den Anforderungen des

Bundesdatenschutzgesetzes. Zudem werden die Daten unter Einhaltung

von hohen Sicherheitsstandards gespeichert.



Vorreiter in der Smart Insurance



Mit der Smart-Insurance-Offensive nehmen die Versicherer der

Generali in Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Nutzung digitaler

Technologien ein. Neuartige, intelligente und einfache Produkte, die

Anreize zur Risikoprävention setzen, helfen Kunden in allen

Lebensbereichen - insbesondere auch dann, wenn ein Schaden noch gar

nicht eingetreten ist. "Durch den Einsatz von Telematik können

Unfallrisiken gesenkt, Beiträge individuell auf das Fahrverhalten

angepasst und umsichtige Verkehrsteilnehmer belohnt werden. Dies hat

positive Auswirkungen sowohl auf die Versicherer als auch ihre

Kunden. Daher werden Telematiktarife die Zukunft der Kfz-Versicherung

mitbestimmen", resümiert Dr. Monika Sebold-Bender, Country Chief P&C

Officer der Generali in Deutschland und Mitglied des

CosmosDirekt-Vorstands.



Weiteres Material: Bilder sowie ein Fallbeispiel sind im PDF

anbei.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um

Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/pressemitteilung-telematics



Über CosmosDirekt



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und

gehört zur internationalen Generali Group. Mit rund 17,8 Milliarden

Euro Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden ist die

Generali der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen

Markt. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter

persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt CosmosDirekt neue

Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private

Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Über 1,8 Millionen Kunden

vertrauen auf CosmosDirekt, den weltweit größten Direktversicherer in

der Sparte Lebensversicherungen. Mehr unter www.cosmosdirekt.de.







Pressekontakt:

Ihre Ansprechpartner



Stefan Göbel

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 0681 966-7100

Telefax: 0681 966-6662

E-Mail: stefan.goebel(at)cosmosdirekt.de





Daniel Große

Unternehmenskommunikation

Telefon: 0681 966-8261

Telefax: 0681 966-6662

E-Mail: daniel.grosse(at)cosmosdirekt.de



Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CosmosDirekt 2016-10-25-pm-telematiktarif.pdf

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 10:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1416371

Anzahl Zeichen: 7097

Kontakt-Informationen:

Firma: CosmosDirekt 2016-10-25-pm-telematiktarif.pdf

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung