- Mit der Übernahme von Swell konsolidiert Altran Deutschland den

Umbau seiner Kapazitäten und seines Angebotsspektrums als Teil der

Turnaround-Strategie der Gruppe für Deutschland.

- Swell stärkt die Stellung von Altran im deutschen OEM-Markt und

birgt das Potenzial, ein neues Nearshore-Zentrum innerhalb des

Altran Industrialized GlobalShore® Network zu werden.

- Die integrierten Engineering-, Entwicklungs-, Testing- und

Prototyping Kapazitäten ermöglichen die Positionierung der Gruppe

als Gesamtfahrzeugentwickler.



Altran Technologies S.A. mit Sitz in Neuilly-sur-Seine,

Frankreich, gibt heute die Übernahme des tschechischen

Engineering-Dienstleisters Swell bekannt. Das Unternehmen zählt zu

den führenden Anbietern von Engineering-, Entwicklungs- und

Testing-Dienstleistungen in der Automobilbranche. Diese

Kernkompetenzen werden flankiert durch weitreichende

Prototyping-Skills und CAE Know-how und werden künftig elementarer

Bestandteil der Body-in-White Offers der Altran Gruppe.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130408/607421 )



Swell arbeitet derzeit für verschiedene Kunden der europäischen

Automobilindustrie und hat sich ein bewährtes Portfolio an

Premiumkunden in Deutschland und langjährigen Beziehungen zu OEMs

aufgebaut. Zu den Kunden zählen unter anderem ?koda Auto, Robert

Bosch, Continental, Magna und Honeywell.



Das Unternehmen betreibt Engineering, Prototyping Werkstätten

sowie Testeinrichtungen in Tschechien und ist in den vergangenen

Jahren stark gewachsen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 160

Mitarbeiter.



Dominique Cerutti, Chairman & CEO der Altran Group zu der

Übernahme: "Deutschland ist im Rahmen unserer Altran 2020.Ignition

Strategieplanung ein Markt mit hoher Priorität. Mit der Übernahme von

Swell und Benteler Engineering, wie bereits früher in diesem Monat



bekanntgegeben, haben wir unsere Kapazitäten und Fähigkeiten in

diesem Markt nun wieder komplettiert. Swell bietet auch das Potenzial

zur Integration in unser Industrialized GlobalShore® Network als

Nearshoring-Standort. Dies wird zum Differenzierungsmerkmal in diesem

Markt, um unseren weltweiten Kunden aus dem Automobilsektor

integrierte Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

der Fahrzeugentwicklung bieten zu können."



1993 gegründet war Swell bislang in Besitz des Genesis Private

Equity Fund II. Die Akquisition soll noch 2016 vollzogen und

abgeschlossen werden. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt

fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen.



Legal and Financial Information:

Altran advisors:

- Legal: Novalia



- Financial, Tax and Legal Due Diligence: Mazars

Swell advisors:

- Financial: EY



Über Altran



Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering und

R&D Dienstleistungen (ER&D), bietet Altran seinen Kunden einen neuen

Weg zu Innovation durch die gemeinsame Entwicklung der Produkte und

Dienstleistungen von morgen. Altran unterstützt Kunden in jedem

Schritt der Wertschöpfungskette ihres Projekts, vom Konzept bis hin

zur Industrialisierung. Seit über 30 Jahren bietet Altran seine

Expertise den führenden Unternehmen in den Bereichen Aerospace,

Automotive, Defense, Energy, Finance, Life Sciences, Railway, und

Telecom, sowie weiteren Industrien an. In 2015 erwirtschaftete die

Gruppe einen Umsatz in der Höhe von EUR1,945 Mrd. Mit mehr als 27.000

Mitarbeitern ist Altran in über 20 Ländern weltweit vertreten.



http://www.altran.de



Read all our news on the Altran hub press



Über Swell



Das Unternehmen Swell wurde 1993 gegründet und hat sich

erfolgreich im Feld der angewandten Forschung und Entwicklung für die

tschechische Automobilindustrie entwickelt. Das Angebotsportfolio

beinhaltet Konstruktion, CAD/CAE, numerische Simulation, Entwicklung

und spezielle Komponententests, Karosserieprototypen und

Presswerkzeuge für die Serienproduktion. Das Unternehmen ist ein

anerkannter Forschungs- und Entwicklungspartner der europäischen

Automobilindustrie und deren Zulieferer. Mit einem wachsenden Team

von derzeit 160 qualifizierten Mitarbeitern, bietet es seine Dienste

an eine stabile Kundenbasis von über 100 Unternehmen in 15 Ländern

an. Zu den Hauptkunden gehören führende Marken wie ?koda Auto, Magna,

Hella, Continental, Bosch, Honeywell, Iveco.



http://www.swell.cz



Follow-us on Twitter: (at)Altran (http://goo.gl/jpV8vz) #Altran2020







