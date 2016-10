Ausstieg aus Baufinanzierung / Welche Möglichkeiten haben Kreditnehmer

(ots) - Wenn das Leben Kapriolen schlägt, erweisen sich

langfristige Baufinanzierungskredite oftmals als unflexibel: Denn

Arbeitslosigkeit, Trennung, Todesfall oder ein unverhoffter Geldsegen

ändern finanzielle Voraussetzungen vieler Kreditnehmer. Auch weniger

dramatische Situationen, wie die aktuell historisch niedrigen

Baugeldzinsen, führen dazu, dass Immobilienbesitzer ihre

Finanzierungspläne überdenken. "Um Kredite zu kündigen oder

umzuschulden müssen Häuslebauer vertraglich festgelegte Bedingungen

beachten. Bei voreiligen Entscheidungen drohen Kreditnehmern

zusätzliche Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro", erklärt

Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals

Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).



Wann ist eine Kündigung möglich?



Kreditnehmer dürfen von einer Sonderkündigung nur Gebrauch machen,

wenn die Immobilie verkauft oder die Bank eine Erweiterung des

Kredits verwehrt und das Haus daher als Sicherheit für eine andere

Bank verwendet werden muss. Grundsätzlich gilt eine Kündigungsfrist

von sechs Monaten. Verträge mit einer Zinsbindungsfrist - auch wenn

der Vertrag über 15 oder mehr Jahre läuft - dürfen regulär nach

Ablauf der zehn Jahre gekündigt werden. Bei Umschuldungen während der

Zinsbindung verlangen Banken oft eine Vorfälligkeitsentschädigung. Ob

und zu welchem Preis der Kreditnehmer raus darf, entscheidet die

Bank.



Vorfälligkeitsentschädigung als Ablösesumme



Aufgrund vorzeitiger Vertragsauflösung entgehen Banken Einnahmen,

die sie in Form einer Vorfälligkeitsentschädigung wieder einholen

wollen. Die Höhe der Summe ist dabei abhängig von der Restlaufzeit

und dem Zinsniveau. "Vorfälligkeitsentschädigungen fallen oftmals

unverhältnismäßig hoch aus und machen die Umschuldung daher

unattraktiv, weil sich ein Wechsel nicht mehr lohnt. Wer Vorlauf hat,



sollte das Forward-Darlehen in Betracht ziehen", so Scharfenorth

weiter. Kreditnehmer vereinbaren das Forward-Darlehen in der Regel

Jahre vor Ablauf der Zinsbindungsfrist und sichern sich so die

aktuellen Zinsen für den Anschlussvertrag.



Mithilfe von Volltilgungen umgehen manche Kreditnehmer die

Vorfälligkeitsentschädigung, indem sie die Restschuld in einer Summe

bezahlen. Diese Möglichkeit muss jedoch vertraglich zugesichert sein.

Ob die Umschuldung oder Anschlussfinanzierung Kreditnehmern

finanzielle Erleichterung bringt sowie praktische Hinweise und

ausführliche Informationen über Anschlussfinanzierungen erfahren

Interessierte unter https://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung/.



