Warum der Filzstift eine Revolution war

(ots) - Vor 32 Jahren gründete der deutsche Designer Knut

Maierhofer die Markenagentur KMS TEAM in München. Heute ist KMS TEAM

ein international führendes Unternehmen für Markenstrategie, -design

und -kommunikation und betreut Kunden wie Audi, Canyon, Porsche

Motorsport und die Staatsgalerie Stuttgart. Die Arbeiten der Agentur

sind geprägt von hoher Beratungs- und Gestaltungsqualität, dem

Willen, den »Gencode« eines Unternehmens zu entschlüsseln und dem Mut

zu einem radikalen Designansatz.



Das war es uns wert, Knut Maierhofer in einem Video-Interview drei

Fragen zu stellen:



1. Was ist gutes Design?

2. Was muss man mitbringen, um sich in der Designwelt zu behaupten?

3. Wie beeinflusst die Digitalisierung das Design?



Hier geht es zu seinen Antworten:

http://www.kms-team.com/de/node/5095#details



KMS TEAM ist ein international führendes Unternehmen für

Markenstrategie, Markendesign und Markenkommunikation. Die vielfach

ausgezeichnete Markenagentur wurde 1984 durch Knut Maierhofer

gegründet und beschäftigt heute rund 70 Markenexperten in den

Disziplinen Strategy, Branding, Communication und Interactive. KMS

TEAM ist seit über 30 Jahren Partner erfolgreicher Marken und

Unternehmen. Grundlage hierzu bildet die Denk- und Arbeitsweise

»Tiefendesign«, die alle strategischen, gestalterischen und

menschlichen Aspekte der Markenentwicklung berücksichtigt und in

einem übergreifenden Prozess miteinander verknüpft.







Pressekontakt:

KMS TEAM GmbH

Annette Koch, Corporate Communications Director

Tölzer Straße 2c, 81379 München

T +49 89 490 411 368

Mail a.koch(at)kms-team.com

www.kms-team.com



Original-Content von: KMS TEAM, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

KMS TEAM

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 10:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1416374

Anzahl Zeichen: 1934

Kontakt-Informationen:

Firma: KMS TEAM

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung