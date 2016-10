Schlosserei Hartmann seit 1954 in Oldenburg, richtet sich neu aus!

Endlich ruhig und geborgen schlafen, kosten neutrale Beratung zum Thema Sicherheit am Haus, nachträgliche Sicherung von Fenster und Türen oder Sicherheitsfenster und Türen bis RC3

(firmenpresse) - Die Schlosserei Hartmann besteht seit 1954 und wird von dem Geschäftsführer Thomas Hartmann geleitet. Mit weiteren 15 Mitarbeitern aus den Bereichen Sicherheitstechnik am Haus, Bauelemente, Schlosserei und dem Bereich Service und Vertrieb steht der Kunde immer im Vordergrund. In der eigenen Ausstellung kann sich der Endverbraucher ein Bild von dem VdS anerkannten Errichterbetrieb und den angebotenen Produkten machen.

Als geprüfter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 sowie als ABUS anerkannter Errichterbetrieb für Funkalarmanlagen als auch vom VdS zertifizierter Betrieb für mechanische Sicherheitseinrichtungen, kann der Kunde sich sicher sein eine fachkundige Leistung zu erhalten.

Das Thema Sicherheit ist in den letzten Jahren extrem gestiegen, so dass sowohl die Nachrüstung an bestehenden Fenster und Türen durch mechanische und mechatronische Zusatzverriegelungen im Focus liegt. Es werden Sicherheitsgriffe, Bandseitensicherungen, Beschläge, Sicherheitsschlösser aber auch der komplette Austausch der Elemente im Altbau vollzogen.

Fenster sowie Haustüren aus den Materialien Kunststoff, Holz, Aluminium oder Wohnungseingangstüren bis zur Sicherheitsstufe RC3, werden fachkundig beraten, geliefert und montiert. Funkalarmanlagen und Einbruchmelder schrecken zusätzlich den Einbrecher ab. Des Weiteren werden im Bereich Bauelemente Sicherheitsrollläden, Rollgitter und Garagentore, klassische Sonnenschutzprodukte wie Markisen, Dachbeschattungen, Senkrechtbeschattungen, Gastronomielösungen wie Terrassenfaltdächer oder Regenschutzmarkisen zur Erweiterung der Draussenzeit angeboten. Abgerundet wird das Programm durch Vordächer, Terrassenüberdachungen, Glashäuser, Schiebeanlagen, Insektenschutzgitter- und Türen sowie Stahltüren und Feuerschutztüren.

In dem Bereich der Schlosserei werden Balkone, Geländer, Handläufe, barrierefreie Rampen, Podeste, Treppen aus Stahl und Holz, gefertigt und installiert.

Der Bereich Service umfasst die Reparatur und auch fachkundige Wartung der gelieferten Produkte als auch Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Feststellanlagen, Garagentoren, Tiefgaragentoren und Industrietoren.



Firma Schlosserei Hartmann GmbH, Bloherfelderstr. 186, 26129 Oldenburg

www.hartmann-schlosserei.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hartmann-schlosserei.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sicherheit am Haus, Bauelemente, Schlosserei und Service, auf einer Ausstellungsfläche von über 100 m² werden Produkte zum Anfassen gezeigt, hier steht der Kunde im Mittelpunkt, fachkundige Beratung garantiert vom VdS zertifizierten Errichter Mechanik, barrierefreie Rampen, Geländer, Handläufe, Balkone sowie Treppen, Fenster, Türen, Vordächer und Garagentore werden präsentiert



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schlosserei Hartmann GmbH

Leseranfragen:

Bloherfelderstr. 186, 26129 Oldenburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 25.10.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1416375

Anzahl Zeichen: 2522

Kontakt-Informationen:

Firma: Schlosserei Hartmann GmbH

Ansprechpartner: Thomas Hartmann

Stadt: Oldenburg

Telefon: 0441-5948378



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.