Astorius Resources Ltd. (ISIN: CA0462961099, WKN: A14SWS, Ticker: 47A, TSXV: ASQ) freut sich bekanntzugeben, dass AktienCheck Research den nachfolgenden Artikel über das Unternehmen geschrieben hat:



Übernahme inmitten einer der größten und hochgradigsten Gold-Lagerstätten der Welt Fruta Del Norte - Strong Outperformer



Unsere heutige Neuvorstellung Astorius Resources Ltd. (ISIN: CA0462961099, WKN: A14SWS, Ticker: 47A, TSXV:ASQ) sorgt heute Morgen mit einer spektakulären Übernahme inmitten einer der größten und hochgradigsten Gold-Lagerstätten der Welt für einen Paukenschlag. Der Gold Explorer Astorius Resources Ltd. hat die Übernahme des erstklassigen Condor Gold-Projektes angekündigt, dass mitten in der Weltklasse- Gold-Lagerstätte Fruta del Norte liegt.



Fruta del Norte ist mit einer Gold-Ressource von 7,4 Mio. Unzen der Kategorie Indicated und 2,1 Mio. Unzen der Kategorie Inferred sowie einer Gold-Reserve von 4,8 Mio. Unzen Gold eines der größten Gold Assets der Welt. Mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 9,7g/t Gold ist Fruta del Norte zudem eine der hochgradigsten Gold-Lagerstätten auf der Erde.



Die heute Morgen angekündigte Übernahme des Condor-Gold-Projektes inmitten von Fruta del Norte dürfte eine Kursrallye in den Gold-Aktien von Astorius Resources Ltd. auslösen. Deutschen Anlegern bietet sich ein geldwerter Zeitvorteil, weil die kanadischen Investoren erst am Nachmittag wieder ins Marktgeschehen eingreifen können.





Die Top-Geologen von Astorius Resources Ltd. gegen fest davon aus, dass sich die Erzkörper der Multi- Million-Unzen-Gold-Lagerstätte Fruta Del Norte über das heute übernommene Condor Gold-Projekt hinaus erstrecken. Erste Proben mit Goldgehalten bis zu 6,62g/t bestätigen diese Einschätzung.



Ursprünglicher Vermittler des Condor-Gold-Projekts ist übrigens der international renommierte Top-Geologe Freddy Salazar aus Ecuador, der Entdecker der Weltklasse-Gold-Lagerstätte Fruta Del Norte.



Unser neuer Gold-Top-Pick Astorius Resources Ltd. wird mit der heute angekündigten Übernahme zum glasklaren Übernahmekandidaten. Das Condor-Gold-Projekt ist von dem Multi-Millionen-Unzen-Gold- Vorkommen Fruta del Norte komplett eingekreist. Die Gold-Produktion auf Fruta Del Norte wird 2020 starten. Die Konstruktion der Goldmine startet bereits Mitte nächsten Jahres 2017. Spätestens dann sollte sich Lundin Gold alle noch fehlenden Schürfrechte gesichert haben. Wir erwarten daher einer Übernahme unseres neuen Gold-Top-Picks Astorius Resources Ltd. durch den Gold-Produzenten Lundin Gold.



Mit der aktuellen Marktkapitalisierung von nur 4,81 Mio. EUR erscheinen die Gold-Aktien von Astorius Resources Ltd. derzeit massiv unterbewertet. Nachbar Lundin Gold kommt inzwischen auf einen Börsenwert von 498 Mio. EUR. Der Betreiber der Fruta Del Norte-Gold-Lagerstätte ist damit mehr als 100x so hoch bewertet als unser neuer Gold-Top-Pick Astorius Resources Ltd. Die auf der Hand liegende Übernahme von Astorius Resources Ltd. dürfte Lundin Gold ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung kosten.



"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Gold-Aktien von Astorius Resources Ltd. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 0,75 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 269% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 1,25 EUR für die Gold-Aktien von Astorius Resources Ltd. für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von bis zu 516%.



Über Astorius Resources Ltd.:



Astorius Resources Ltd. (ISIN: CA0462961099, WKN: A14SWS, Ticker: 47A, TSXV: ASQ) ist ein Juniorunternehmen, das sich auf die Exploration und zeitnahe Förderung aus hochwertigen Minerallagerstätten in Nord- und Südamerika spezialisiert hat.

Im Namen des Board of Directors:



Arthur Brown



President & Director



Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens. Folgende wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die direkt oder indirekt in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt wurden: die Ungewissheit der zukünftigen Wirtschaftlichkeit und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.





Interessenkonflikte:



Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Astorius Resources Ltd. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Astorius Resources Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Astorius Resources Ltd. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.









