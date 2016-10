Rockstone Research: Golden Dawn Minerals: Kursziel $0,85 CAD



(firmenpresse) - Golden Dawn Minerals: Kursziel $0,85 CAD



Unabhängige Einschätzung: Renommiertes Analystenhaus Zacks sieht Golden Dawn bei 0,85 Dollar



Das unabhängige und renommierte Analystenhaus Zacks Research aus Chicago (USA) veröffentlichte gestern abend eine Erstanalyse über Golden Dawn Minerals Inc. (TSX.V: GOM; Frankfurt: 3G8A; WKN: A1XBWD).



Der zertifizierte Finanzanalyst Steven Ralston (CFA; "Certified Financial Analyst") setzte das Kursziel auf $0,85 CAD und sieht somit das Unternehmen voll verwässert (ca. 115 Mio. Aktien) bei $98 Mio. CAD als fair bewertet. Aktuell steht die Aktie in Kanada bei $0,30 CAD und in Deutschland bei 0,219 EUR.



Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:



PDF:

http://rockstone-research.com/images/PDF/ZACKS_GOM.pdf



Webversion:

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/1939-Renommiertes-Analystenhaus-Zacks-sieht-Golden-Dawn-bei-0,85-Dollar

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38006/IRW7.001.jpeg



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38006/IRW7.002.png



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38006/IRW7.003.png





Kontakt für Rückfragen:Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, SchweizTel.: +41-44-5862323Email: info(at)rockstone-research.comWeb: www.rockstone-research.com



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report auf der Webseite von Rockstone Research.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Golden Dawn Minerals

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Golden Dawn Minerals Inc. acquires, explores, and develops mineral properties. The Company mines for gold, silver, copper, and other base metals.







Datum: 25.10.2016 - 10:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1416377

Anzahl Zeichen: 1715

Kontakt-Informationen:

Firma: Golden Dawn Minerals

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung