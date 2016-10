Drescher setzt auf Xerox und erweitert Maschinenpark um drei neue Drucksysteme

Mehr Flexibilität, mehr Tempo und mehr Leistung: Neuanschaffungen sorgen bei Offenburger Druckdienstleister für entscheidende Optimierungen

(firmenpresse) - Neuss, 25. Oktober 2016 - Die Drescher-Gruppe, einer der führenden Druckdienstleister Europas, erweitert ihren Maschinenpark am Standort Offenburg durch den Erwerb einer Xerox Rialto 900 Inkjet Press sowie zwei digitalen Xerox Nuvera 288 Produktionsdrucksystemen. Damit baut das Unternehmen sein Dienstleistungsangebot im Bereich Transaktionsdruck und One-to-One-Marketing weiter aus - und kann der stark gestiegenen Nachfrage nach personalisierten Druckaufträgen in kleineren Volumina entsprechen. Der Vertragsabschluss erfolgte über den Xerox Partner The Document Group Printing Systems GmbH (TDG), der bereits seit vielen Jahren mit Drescher zusammenarbeitet. Die Drucksysteme sollen Ende des Monats die Produktion aufnehmen.



Einstieg ins Inkjet-Geschäft



Drescher versteht sich als Dienstleister für effizientes Kunden-Informationsmanagement und bietet dialogorientiertes Marketing, Personalisierung, Mailings sowie den Druck von Vertragsangeboten und Rechnungen. "Wir liefern unseren Kunden farbige, personalisierte Transpromotion- oder Dialogmarketing-Dokumente zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen. Als innovativer Dienstleister können wir mit Inkjet-Druck und den damit verbundenen Prozessoptimierungen entscheidende Einsparungen erzielen", erklärt Klaus Vollmer, Geschäftsführer Drescher Full-Service Versand GmbH der Drescher-Unternehmensgruppe.



Die Xerox Rialto 900 Inkjet Press markiert für Drescher den Einstieg in den Inkjet-Digitaldruck. Das Unternehmen wird das System künftig für den Druck vollfarbiger Dialogmarketing-Produkte sowie für Transaktionsdokumente einsetzen. Die Xerox Rialto 900 zeichnet sich durch ihre hochwertige Druckqualität und ihre Systemkonzeption aus. Mit einer kleinen Standfläche und einem profitablen Einsatz bei geringeren Druckvolumina können auch zahlreiche kleinere Aufträge abgebildet und damit wesentliche Kosten eingespart werden.

Das Drucksystem ist weltweit das einzige voll integrierte Rolle-Einzelblatt-Inkjet-Produktionsdrucksystem für Schmalbahnen. Es eignet sich besonders für Druckdienstleister mit einem monatlichen Druckvolumen von 1,5 bis 5 Millionen Seiten. Die Xerox Rialto 900 Inkjet Press arbeitet schnell und bietet eine hohe Bildqualität - wichtig vor allem bei der Erstellung vollfarbiger personalisierter Mailings sowie typischer Transaktionsdokumente wie Rechnungen und Kontoauszüge.





Xerox Rialto 900 und Xerox Nuvera 288 für spezielle Anforderungen



Die Xerox Rialto 900 Inkjet Press wird für das so genannte "Briefportal" von Drescher eingesetzt. Über dieses Portal können die Kunden ihre tägliche Briefkommunikation hochladen, die von Drescher produziert, personalisiert und versendet wird. Der Druck dieser Kommunikation wird von der Xerox Rialto 900 übernommen.



Die zwei zusätzlich erworbenen Xerox Nuvera 288 Drucksysteme sind für die Personalisierung vorgedruckter Erzeugnisse gedacht. Mit dieser weiteren Ergänzung der Druckumgebung bei Drescher kann eine flexible und kostengünstige Bearbeitung von Mailings mit ungewöhnlichen Formaten oder auf ausgefallenen Medien realisiert werden. Die Systeme arbeiten mit einem Feinpartikel-EA-Toner und bieten eine Druckqualität, die mit dem Offsetdruck vergleichbar ist. Kleinste Tonerpartikel mit einer homogenen Struktur sorgen für eine gleichmäßige Darstellung sowie maximale Detailtreue.



"Die Nachfrage nach preiswerten Inkjet-Druckerzeugnissen ist enorm gestiegen. Mit der Xerox Rialto 900 kann Drescher die verschiedenen Anforderungen der Kunden optimal abwickeln", bestätigt Marcel Martens, General Manager Graphic Communications DACH bei Xerox. "Die beiden Xerox Nuvera 288 komplettieren den Maschinenpark des Unternehmens und sind die optimale Lösung für spezielle Schwarzweißdruck-Aufgaben mit hohen Qualitätsanforderungen."



Mit den Neuanschaffungen setzt Drescher seinen Wachstumskurs fort und kann künftig noch überzeugender auf den stetig steigenden Bedarf an Druckdienstleistungen im Bereich Output Management und Dialogmarketing reagieren.



Dank der jahrelangen Erfahrung als Pionier im Digitaldruck verfügt Drescher über die notwendige IT- und Farbmanagement-Kompetenz. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine hocheffiziente Whitepaper-Produktion ohne aufwändige Materialwirtschaft im Outsourcing und ebenso responsestarke wie zielgruppenspezifische Vollfarbapplikationen für das One-to-One-Dialogmarketing von heute.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.xerox.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Xerox

Xerox unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Arbeitsweise zu optimieren. Mit unserer Expertise in den Bereichen Imaging, Datenanalyse, Automatisierung und Prozessoptimierung helfen wir unseren Kunden dabei, produktiver und effizienter zu arbeiten. Wir sind mit 140.000 Mitarbeitern in 180 Ländern vertreten und verschaffen unseren Kunden durch unsere innovativen Technologien die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was für sie am wichtigsten ist: ihr Kerngeschäft. Dafür stellen wir unsere Tools zur Prozessoptimierung, Drucktechnologie sowie Softwarelösungen bereit.



Am 29. Januar 2016 kündigte Xerox die Aufspaltung des Unternehmens in zwei unabhängige, Aktiengesellschaften an: das Unternehmen für Business Process Outsourcing und das Unternehmen für Dokumentenmanagement-Lösungen. Xerox geht davon aus, die Trennung bis Ende des Jahres 2016 vollzogen zu haben. Weitere Informationen sind unter www.xerox.de verfügbar.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Xerox GmbH

Leseranfragen:

Blumenstrasse 28, 80331 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 25.10.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1416438

Anzahl Zeichen: 4663

Kontakt-Informationen:

Firma: Xerox GmbH

Ansprechpartner: Elisabeth Vogt

Stadt: --

Telefon: (089) 230 316-24



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.