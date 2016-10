New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Erwachsen geworden: Startup Agenturmatching launcht erste eigene Werbekampagne

München, 24.10.2016: Pünktlich zum Relaunch der Matchingplattform www.agenturmatching.de bringt das gleichnamige Startup seine erste Kampagne in den sozialen Medien an den Start. Nach Gründung im März 2015 ist Agenturmatching mittlerweile Technologiepartner des GWA und wird von namhaften Auftraggebern aus ganz Deutschland für die erfolgreiche Agentursuche genutzt. Das Thema der ersten Kampagne ist unter anderem ein provokantes: die Unzufriedenheit mit der Bestandsagentur.

(firmenpresse) - Die drei Triggerthemen „Service & Convenience“, „Expertise & Professionalität“ und eben „Unzufriedenheit“ bilden das inhaltliche Fundament, während die Mechanik der Anzeigen agenturbezogene Headlines auf quer-gedachte, farbige Motive setzt. Die Motive sollen dabei nicht zum unüberlegten Wechsel der Agentur anregen – sondern auf die negativen Folgen hinweisen, wenn die Geschäftsbeziehung nicht funktioniert und die „falschen“ zusammen arbeiten. In einem ersten Testlauf hat die Kampagne den Webseitentraffic verdoppelt, die Anzahl eingehender Projektanfragen verdreifacht. Der CPC (Cost per Click) lag bei sehr geringen 0,19 Euro. Die Kampagne mit Zielgruppe u.a. Marketing / Brand Manager, Geschäftsführer, Unternehmer geht am 26.10.2016 live.



Die Kampagne begleitet den Relaunch der Seite www.agenturmatching.de, die nach 3-monatiger Entwicklungszeit eine komplett neuen Anstrich erhielt und Agenturen die Möglichkeit gibt, nicht nur ihr Profil selbst zu erstellen und zu pflegen, sondern auch dank Tracking-Ansicht die Aktivität der Besucher nachverfolgen können. Mit Implementierung dieser beiden Funktionen ist Agenturmatching auf die Nachfragen vieler Agenturen eingegangen. Stand heute haben über 1.000 Agenturen ein Profil auf Agenturmatching, pro Woche kommen ca. 10 neue hinzu.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.agenturmatching.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

kekulee GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 12:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1416456

Anzahl Zeichen: 1790

Kontakt-Informationen:

Firma: kekulee GmbH

Ansprechpartner: Gerhild Grabitzer

Stadt: München

Telefon: 017634681644



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung