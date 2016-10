Bundespräsident Gauck übergibt Deutschen Umweltpreis in Würzburg

(ots) - Sonntag Festakt der DBU für Fairphone-Gründer van

Abel und Recycling-Experten Mettke und Feeß



Bundespräsident Joachim Gauck übergibt am Sonntag in Würzburg den

24. Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Die mit 500.000 Euro höchstdotierte unabhängige Umweltauszeichnung

Europas geht 2016 an Fairphone-Gründer Bas van Abel sowie

Recycling-Experten Prof. Dr.-Ing. Angelika Mettke und Walter Feeß.

Die DBU setzt damit ein Zeichen für die nachhaltige Nutzung

natürlicher Rohstoffe und zum Schutz der Lebensgrundlagen des

Planeten Erde - damit diese erhalten bleiben, auch für zukünftige

Generationen. "Die wachsende Weltbevölkerung, der steigende

Lebensstandard und der sorglose Umgang mit Ressourcen haben dazu

geführt, dass Rohstoffe immer knapper werden. Die momentane

Wegwerf-Mentalität ist keine Alternative für die Zukunft. Die

diesjährigen Preisträger zeigen mit innovativem Pioniergeist Auswege

und Perspektiven auf", betonte die Vorsitzende des DBU-Kuratoriums

und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium,

Rita Schwarzelühr-Sutter.



Feierlicher Festakt mit 1.200 Gästen



Zu dem feierlichen Festakt am Sonntag im Congress Centrum Würzburg

werden über 1.200 geladene Gäste erwartet - darunter die Präsidentin

des Bayerischen Landtags Barbara Stamm und der rumänische Botschafter

in Berlin, Emilian Horatiu Hurezeanu, der ehemalige Bundesminister

für Finanzen Dr. Theo Waigel sowie der Physik-Nobelpreisträger Prof.

Dr. Georg Bednorz und der DBU-Umweltpreisträger von 2015 Prof. Dr.

Mojib Latif. Durch die Veranstaltung führt die bekannte

TV-Moderatorin Judith Rakers (ARD).



Podiumsgespräch zu aktuellen Fragen der Nachhaltigkeit



Nach der Begrüßung durch Schwarzelühr-Sutter und

DBU-Generalsekretär Dr. Heinrich Bottermann wird Rakers ein

Podiumsgespräch zu aktuellen Fragen und Aspekten der Nachhaltigkeit



moderieren. Zu ihren Gesprächspartnern zählen Bundesumweltministerin

Dr. Barbara Hendricks, DBU-Umweltpreisträger Prof. Dr. Klaus Töpfer,

die bayerische Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz

Ulrike Scharf und der Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg Dr.

Bernd Uhl.



Licht-Jongleur erhellt den Festakt künstlerisch



Künstlerisch wird der Licht-Jongleur Till Pöhlmann die

Preisverleihung begleiten. Bei seinen Auftritten rund um den Globus,

schafft der Künstler durch die Kombination von multimedialen

Techniken, Effekten mit LED-Jonglage und Lichtmalerei erhellende

Momente mit Bildern aus Licht, kreativen Formen, flüssigen Bewegungen

und überraschenden Jonglierkünsten.



Gesamte Veranstaltung im Live-Stream



Die gesamte Veranstaltung kann über einen Live-Stream zwischen 11

und 13 Uhr auf www.dbu.de mitverfolgt werden. Die Preisträger werden

zudem in einer "spezial"-Ausgabe des Wissenschaftsmagazins "nano"

bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr auf 3sat porträtiert.



Umweltpreisträger: Kreative Wegbereiter der globalen

Ressourcenwende



Alle drei Umweltpreisträger seien nach Darstellung der DBU in

ihrer Branche kreative Wegbereiter für eine nachhaltige Nutzung von

wertvollen Ressourcen. Während van Abel, Gründer und Geschäftsführer

von Fairphone B.A., in der Informations- und Kommunikationsbranche

neue Wege finde, um dem übersteigerten Verbrauch von Handys und

Smartphones entgegenzutreten, würden Prof. Dr.-Ing. Angelika Mettke

von der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU)

Cottbus-Senftenberg und Walter Feeß, Geschäftsführer der Heinrich

Feeß GmbH & Co. KG, den Einsatz von wiederverwertbaren Betonteilen

und Recycling-Beton vorantreiben. Durch ihre Pionierleistung beim

Recycling fördern sie die Kreislaufschließung in der Baubranche.

Nicht nur dort, auch in der Informations- und Kommunikationssparte

zerstöre der Abbau der Rohstoffe flächendeckend wertvolle

Lebensräume. Und in beiden Branchen gebe es Möglichkeiten, diese

Nutzung zu drosseln, indem auf einen längeren Lebenszyklus der

Produkte gesetzt werde.



Symposium zur Umsetzung des Klimaabkommens am Vortag



Begleitend zum Festakt findet auch dieses Jahr wieder ein

hochkarätig besetztes Symposium am Vortag der Verleihung statt. Unter

der Frage »Die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris: Stimmt die

Richtung?« diskutieren die Umweltpreisträger des vergangenen Jahres

gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

über Herausforderungen und notwendige Maßnahmen zur Umsetzung des

2-Grad-Ziels. Moderiert wird das Symposium durch Volker Angres (ZDF)

und kann ebenfalls über einen Live-Stream zwischen 13 und 17 Uhr auf

www.dbu.de mitverfolgt werden.



Höchstdotierter Umweltpreis Europas



Mit dem Deutschen Umweltpreis der DBU - dem unabhängigen, mit

500.000 Euro höchstdotierten Umweltpreis Europas - werden Leistungen

von Personen ausgezeichnet, die vorbildlich zum Schutz und Erhalt der

Umwelt beigetragen haben oder in Zukunft zu einer deutlichen

Umweltentlastung beitragen werden. Es können Projekte, Maßnahmen oder

Lebensleistungen prämiert werden. Kandidaten für den Deutschen

Umweltpreis werden der DBU vorgeschlagen. Berechtigt dazu sind

Wirtschaftsverbände, Forschungseinrichtungen, Branchenverbände und

Gewerkschaften, das Handwerk, Umwelt- und Naturschutzverbände,

wissenschaftliche Vereinigungen, Medien und Kirchen. Selbstvorschläge

sind nicht möglich. Eine vom DBU-Kuratorium ernannte Jury, besetzt

mit unabhängigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und

gesellschaftlichen Gruppen, empfiehlt dem DBU-Kuratorium die

Preisträger für das jeweilige Jahr. Das DBU-Kuratorium fällt die

Entscheidung.



Achtung: Wir bitten um Verständnis dafür, dass aus

Sicherheitsgründen eine Akkreditierung bis Donnerstag, 27. Oktober,

10 Uhr, zwingend nötig ist. Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich den

Link https://www.dbu.de/akkreditierung. Ein Einlass nur mit

Presseausweis oder Bundespresseakkreditierung ist nicht möglich! Wir

möchten Sie auch darauf hinweisen, am Einlass Ihren Personalausweis

bereitzuhalten. Wir empfehlen dringend, vorsorglich auch mögliche

Vertreterinnen und Vertreter termingerecht anzumelden. Bitte denken

Sie daran, dass auch Begleitpersonen (Kamera, Ton etc.) angemeldet

werden müssen.



Die Pressestelle der DBU erreichen Sie Sonntag, 30. Oktober, unter

0171/3812888 sowie per E-Mail unter presse(at)dbu.de.







Pressekontakt:

Ansprechpartner

Franz-Georg Elpers

- Pressesprecher -

Kerstin Heemann

Jana Nitsch





Kontakt DBU

An der Bornau 2

49090 Osnabrück

Telefon: 0541|9633-521

0171|3812888

Telefax: 0541|9633-198

presse(at)dbu.de

www.dbu.de



Original-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 12:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1416462

Anzahl Zeichen: 7547

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Stadt: Würzburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung