Silberringe aus 925er Sterlingsilber

Silberringe sind zeitlos und edel. Sie gehören zweifelsohne zu den beliebten Klassikern im Bereich der Schmuckstücke. Silberringe überzeugen insbesondere durch die Vielfalt und den günstigen Preis.

Silberring - 925er Sterlingsilber

(firmenpresse) - Ringe gehören seit jeher zu den beliebtesten Schmuckstücken, die schon seit vielen Jahrtausenden getragen werden. Früher waren sie oftmals ein Zeichen materiellen Wohlstands, vor allem wenn sie mit Edelsteinen besetzt waren. Heutzutage erfreuen sich Ringe insbesondere bei den Damen einer großen Beliebtheit. Silberringe, ein universell einsetzbares Schmuckstück, gehören dabei zu den begehrtesten Modellen. Die Auswahl ist riesig, denn das Material kann dank der leichten Formbarkeit sehr unterschiedlich bearbeitet werden. Viele Schmuckdesigner arbeiten daher vorwiegend mit dem Material und schaffen damit eine große Auswahl an tollen Ringen in den verschiedensten Stilrichtungen.



Silberringe aus 925-er Sterlingsilber

Bei den Silberringen gilt grundsätzlich: Je mehr Silberanteil vorhanden ist, desto wertvoller ist der Ring auch. Ein moderner und eleganter Ring besteht meistens aus 925-er Sterlingsilber, dies bedeutet zu 92,5 Prozent aus Feinsilber. Die übrigen 7,5 Prozent bilden häufig Kupfer. Dadurch wird das Silber noch stabiler, was sich durch den geringen Anteil kaum in der Farbe der Silberringe niederschlägt. Reines Silber hingegen ist sehr weich, sodass es leicht verkratzt und sich Falten bilden können. Daher hat sich die Legierung als Standard für silbernen Schmuck durchgesetzt. 925er-Sterlingsilber ist sehr stabil, farbecht und pflegeleicht und entspricht somit den Anforderungen eines regelmäßigen Tragens optimal. Zudem ist es rostfrei und sehr langlebig. Neben reinem Silberschmuck sind auch Ringe erhältlich, die aus Edelstahl, Aluminium oder Messing bestehen. Diese Modelle sind lediglich außen versilbert.



Silberringe für jeden Geschmack und Typ

Die Auswahl reicht von schlichten Ringen bis hin zu opulenten und ausgefallenen Modellen, sodass für jeden die passenden Silberringe aus 925er Sterlingsilber dabei sind. Der silberne Farbton bringt zahlreiche Edelsteine perfekt zur Geltung, da er die Farbkraft der wunderschönen Steine im Gegensatz zu anderen Edelmetallen besser reflektiert. Dezente Silberringe lenken von anderen Eindrücken nicht ab und passen gleichermaßen zum Jeans-Outfit als auch zum wunderschönen Abendkleid. Silberringe mit glitzernden Steinen sind natürlich viel auffälliger und stellen meist einen zusätzlichen Blickfang zum Outfit dar. Silberringe sind zudem günstiger als Modelle aus Gold. Dies ist ein weiterer Grund für die große Beliebtheit. Es bietet die Möglichkeit, verschiedene Silberringe passend zu den unterschiedlichsten Styles, Anlässen oder Kleidungsstücken zu kaufen. Ein Ring aus Silber kann im Alltag, aber auch bei eleganten Anlässen getragen werden. Sie unterstützen den Look stets gekonnt, ganz gleich, auf welche Kleidungsstücke die Wahl gefallen ist. Silber hat sich im Laufe der Zeit nicht nur beim Echtschmuck, sondern auch im Bereich des Modeschmucks einen guten Namen gemacht.



Der Vorteil ist, dass Silberschmuck den meisten Personen steht und sich mit zahlreichen Kleidungsstilen und Farben optimal kombinieren lässt. Silberringe sind das i-Tüpfelchen für nahezu jedes Outfit. Der kühle Farbton des Silbers steht zudem vielen Hauttypen. Silberringe sind auch eine perfekte Geschenkidee, denn sie sind preislich erschwinglich. Mit einem Edelstein oder einer Gravur versehen kann der Ring zu etwas ganz Besonderem gemacht werden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ringe-silber-online.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:



"Sie können diese Pressemitteilung zu Silberringe - Silberring in 925er Sterlingsilber - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Agentur MEDIALE PRÄSENZ

Leseranfragen:

Dechant-Heimbach-Str. 50, 53177 Bonn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 25.10.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1416468

Anzahl Zeichen: 3625

Kontakt-Informationen:

Firma: Agentur MEDIALE PRÄSENZ

Ansprechpartner: Robert Fischer

Stadt: Bonn

Telefon: +49 (0) 228 - 53455790



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.