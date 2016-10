30 Jahre Halloween in Derry~Londonderry

- „Out of this World“ – Zum Jubiläum wird es außerirdisch gruselig -



Seit nun schon 30 Jahren ist das nordirische Derry~Londonderry der beste Ort, um Halloween zu feiern. Das stellten zuletzt auch Leser der USA Today in einer Umfrage auf 10Best.com fest. Das Jubiläum feiern Derry und die Nachbarstadt Strabane in diesem Monat mit vielen Veranstaltungen und Attraktionen unter dem Motto „Out of this World“. Einen schönen Eindruck von Halloween in Derry bietet dieses Video von Tourism Ireland.

(firmenpresse) - Höhepunkt ist dabei wie jedes Jahr die große Parade „City of Bones“, die sich am Halloween-Abend, sprich am 31. Oktober, durch die Innenstadt von Derry, der zweitgrößten Stadt Nordirlands, schlängelt. Der Umzug endet dann mit einem spektakulären Feuerwerk. 600 Teilnehmer bereiten sich derzeit auf den Event vor und werden mit kreativen Alien- und Zombie-Kostümen den über 30.000 erwarteten Besuchern das Fürchten lehren.

Veranstaltungen für alle Sinne



An den Tagen davor bietet „Awakening the Walls“ schöne Impressionen, wenn die imposante, über 350 Jahre alte Stadtmauer Derrys mit animierten, musikalisch untermalten Projektionen illuminiert wird. Auch sonst finden in Derry und Strabane allerlei Veranstaltungen statt – von gruseliger Orgelmusik in der Guildhall über Gespenster-Touren im Tower-Museum bis zum Zombie-Marathon. Neu in diesem Jahr ist eine gastronomische Halloween-Tour am 29. Oktober, bei der über 30 lokale Speise- und Getränkehersteller dem Thema entsprechende Waren feilbieten.

Irland, die Heimat von Halloween



Halloween bezieht sich auf All Hallows' Eve, den Abend vor Allerheiligen und findet dementsprechend in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November statt. Es geht zurück auf den Feiertag Samhain, mit dem das keltische Volk der grünen Insel das Sommerende und die Rückkehr des Viehs in die Ställe feierte. Sie nahmen an, dass es dann auch den Geistern der Toten möglich sei, in ihre einstigen Häuser zurückzukehren. Dieser Gedanke war ihnen unheimlich, weshalb sie sie mit schaurigen Verkleidungen zu vertreiben suchten.



Über die Insel Irland

Atemberaubende Natur, intakte Traditionen und vor allem die berühmte Gastfreundschaft der Iren machen den Charme der Insel Irland aus, die 2015 über 630.000 Besucher allein aus Deutschland anzog. Weitere Attraktionen sind die lebendige Pubkultur, die modernen Städte sowie Jahrhunderte alte Kirchen und Schlösser. Schroffe Steilküsten, sanfte Hügelketten, üppige, grüne Wiesen – das Antlitz Irlands wird jedem Besucher nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Im Frühjahr 2014 wurde der Wild Atlantic Way eingeweiht – mit 2500 Kilometern eine der längsten, ausgeschilderten und spektakulärsten Küstenstraßen der Welt, die seither Besucher in ihren Bann zieht. So ist es kein Zufall, dass die wunderschöne Landschaft der grünen Insel als Kulisse für viele Fernseh- und Kinoproduktionen dient, wie für die Erfolgsserie Game of Thrones, gedreht an der Causeway Coastal Route in Nordirland oder Star Wars auf Skellig Michael in Kerry. Außerdem feiert Nordirland in diesem Jahr „The Year of Food and Drink“.



Die Irland Information Tourism Ireland ist die offizielle Marketing-Organisation der Insel Irland, zuständig für die Republik Irland und Nordirland.



Facebook www.Facebook.com/EntdeckeIrland | Twitter www.Twitter.com/EntdeckeIrland



Firma: Text&Aktion



