„Day of Giving“ bei Avison Young: Mitarbeiter setzen sich in ganz Deutschland für gute Sache ein

Berlin – Ein Tag für den guten Zweck: Im Rahmen seines sogenannten „Day of Giving“ haben jetzt Mitarbeiter und Führungskräfte des weltweit agierenden Immobilienberatungsunternehmen Avison Young Schreibtisch und Laptop gegen Malerpinsel und Schaufel getauscht und sich für unterschiedliche soziale und karitative Projekte eingesetzt. In Deutschland nahm nahezu das gesamte Team an der Aktion teil und begab sich an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München zu gemeinnützigen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Seniorenzentren oder der Tafel, um dort mitzuarbeiten oder zu helfen. Udo Stöckl, Managing Director, Principal und Deutschlandchef von Avison Young: „Corporate Social Responsibility ist ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmenskodex und auch die persönliche Einstellung unserer Mitarbeiter. Deshalb haben wir bei unserem ,Day of Giving’ mit Freude und Einsatz gemeinnützige Projekte unterstützt und unsere Manpower für den guten Zweck eingesetzt.“

(Foto: Avison Young) Das Berliner Avison Young Team beim "Day of Giving"

(firmenpresse) - Mitarbeitereinsatz bei lokalen Projekten



„Ab ins Grüne“ hieß es beispielsweise beim Berliner Team. Für das Caritas-Seniorenzentrum St. Johannes in Berlin-Kreuzberg entlaubten die Avison Young Mitarbeiter den Garten und sorgten mit neu bepflanzten Blumenkästen für Grün inmitten der Stadt. Auch in Düsseldorf packte das Team mit an und verhalf dem Aufenthaltsraum des Seniorenzentrums „zentrum plus“ in Lierenfeld zu neuem Glanz. Im Eppsteiner Kindergarten „Zwergenburg“ unterstützte das Frankfurter Avison Young Team tatkräftig. Hier wurden Schlafräume gestrichen und der Garten samt Gartenhütte auf Vordermann gebracht. Dank des Einsatzes der Hamburger Mitarbeiter konnte die AWO-Kindertagesstätte „Zauberburg“ rund 800 Euro Liefer- und Arbeitskosten für die Erneuerung des Sandkastens einsparen. Und in München halfen die Mitarbeiter am „Day of Giving“ der Tafel mit einer Kleiderspende und begleiteten darüber hinaus einen Tag lang die Lebensmittelausgabe.



Der „Day of Giving“ gehört seit Jahren zu den festen CSR-Aktionen des global agierenden Unternehmens und findet jedes Jahr im Oktober statt.









Avison Young ist das schnellstwachsende Immobilienberatungsunternehmen der Welt. Das Headquarter sitzt in Toronto, Kanada. Avison Young ist als globales Unternehmen aufgestellt, das gemeinschaftlich von seinen Partnern (Principals) geführt wird. Gegründet im Jahr 1978, beschäftigt die Firma mittlerweile insgesamt 2.400 Mitarbeiter in 79 Büros weltweit und bietet wertschöpfende, kundenorientierte Dienstleistungen in den Bereichen Investment, Vermietung, Beratung, Management, Finanzierung und Verwaltung für Eigentümer und Nutzer von Büro-, Einzelhandels-, Logistik- oder wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien.



Avison Young ist Gewinner des Canada’s Best Managed Companies-Programms in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 und hat sich auch 2015 für den Status als „Best Managed Company“ qualifiziert.



