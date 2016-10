stellenonline.de: Silbernes Gütesiegel beim Jobbörsencheck

Pünktlich zur HR-Leitmesse „Zukunft Personal“ hat jobboersencheck.de die Ergebnisse seiner großen Jobbörsenstudie vorgestellt. stellenonline.de nahm zum ersten Mal am Jobbörsencheck teil – und wurde auf Anhieb bei den Generalisten ausgezeichnet.

(firmenpresse) - Exzellentes Ergebnis im ersten Anlauf



stellenonline.de darf sich ab sofort als eine der beliebtesten Online-Jobbörsen bezeichnen: In der Kategorie „Bewerberzufriedenheit Generalisten – Small Cluster“ des Vergleichsportals jobboersencheck.de konnte die Online-Börse das zweitbeste Ergebnis einfahren. stellenonline.de trägt damit ab sofort das silberne Gütesiegel von jobboersencheck.de.



„Die Auszeichnung bestärkt uns darin, den mit unserem Relaunch eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen“, erklärt Ralf Kuncser, Vorstand der stellenonline.de AG. Erst vor einem halben Jahr war die Jobbörse, die bereits seit 1999 am Markt ist, grundlegend überarbeitet worden. „Unsere Fokussierung auf eine optimale Usability hat sich offensichtlich gelohnt. Der Leitspruch ‚schnell und direkt zum neuen Job‘ scheint bei den Jobsuchenden anzukommen“, freut sich Kuncser.



So funktioniert der Jobbörsencheck



Auf jobboersencheck.de können Jobsuchende und Unternehmen Noten an Stellenbörsen vergeben: von 1 (sehr schlecht) bis 7 (sehr gut). Zum diesjährigen Stichtag am 1. Oktober 2016 gingen über 16.000 Bewertungen von Bewerbern und mehr als 8.000 Bewertungen von Arbeitgebern ein, die gemeinsam die Basis für die vorgestellte Studie bilden. Die Jobbörsenstudie gibt damit Aufschluss über die tatsächliche Nutzerzufriedenheit auf dem deutschen Recruiting-Markt – von der allgemeinen Stellenbörse bis zum spezialisierten Fachportal.





stellenonline.de ist seit 1999 eine feste Größe auf dem Markt für Online-Recruiting. Die Jobbörse listet ein breites Spektrum an Positionen für Fach- und Führungskräfte aus fast allen Branchen und Berufen. Kontinuierliche Optimierungsmaßnahmen sorgen für eine starke Performance und eine exzellente Nutzerfreundlichkeit; der Traffic-Marktplatz wird regelmäßig um neue Features erweitert.

Kommentare zur Pressemitteilung