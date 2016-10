Kommen Sie zum "Deutschland tanzt"- Presse-Event

Wir bitten Sie zum Tanz - mit 16 Prominenten! Und laden Sie herzlich

ein zum "Deutschland tanzt"-Presse-Event in das Berliner Soho-House,

am Donnerstag, 27. Oktober.

Die Veranstaltung steht ganz unter einem tanzenden Stern. Moderatorin

Lena Gercke nimmt Sie mit aufs Tanzparkett und stellt Ihnen alle

prominenten Tänzer vor. Senderchef Daniel Rosemann erklärt die große

Live-Show auf ProSieben. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit für

Interviews.



Ort: Soho House Berlin, Torstraße 1, 10119 Berlin

Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2016

Beginn: 19:30 Uhr

Start Fotocall: 20:15 Uhr



Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 25. Oktober 2016, 20:00 Uhr hier

an: Juliane.Melardi(at)ProSiebenSat1.com



Wir freuen uns auf Sie!



