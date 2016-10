Wagner: "German Design Award 2017"

Im Wortsinn"preiswert": Pflanzenroller-Serie"Ultraflat" von WAGNER

(firmenpresse) - Die Roller-Serie "Ultraflat" von Wagner hat die Jury des "German Design Award 2017" überzeugt: durch eine außergewöhnliche Gestaltung und intelligente technische Details. Der im Segment "Pflanzenroller" führende europäische Markenhersteller aus Lahr/Schwarzwald erhält in der Kategorie "Excellent Product Design" eine "Special Mention"-Auszeichnung für besondere Designqualität.

Der Ausrichter des Designwettbewerbs, der renommierte "Rat für Formgebung", definiert den hohen Stellenwert der Auszeichnung wie folgt: "Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind."

Das Design der neuartigen Pflanzenroller der Serie "Ultraflat" ist gradlinig modern; in den Trendfarben "Sunshine Yellow", "Mauve", und "Cool Grey", strahlendem Gelb, pastellzartem Violett und kühlem Grau, setzen die witterungsbeständigen Roller aus hochwertigem Kunststoff ausdrucksstarke Akzente überall im Innen- und Außenbereich. Alle "Ultraflat"-Roller haben einen Tragflächen-Durchmesser von 30 cm, eine Tragkraft von bis zu 100 kg und sind mit drei bodenschonenden Softrollen für kratzer- und streifenfreie Mobilität auf z. B. Parkett, Laminat oder Terrassendielen ausgestattet. Eine Variante der "Ultraflat"-Serie scheint über dem Boden zu "schweben": Sie wird mit in die Tragfläche versenkten Mini-Lenkrollen fahrbar gemacht. Weitere Designdetails: Eine strahlenförmige Riffelung auf der Roller-Oberfläche stabilisiert das Pflanzgefäß beim Bewegen der "Ultraflat"-Roller und ein mittig platziertes Auffangbecken nimmt überschüssiges Gießwasser auf. Die im Wortsinn "preiswerten" Pflanzenroller der Serie "Ultraflat" ist in Gartencentern, Baumärkten, im Fachhandel sowie in Webshops ab ca. 20 Euro erhältlich.

WAGNER: Ausgezeichnetes Design "Made in Germany"

WAGNER ist ein führender europäischer Markenhersteller

von funktionellen und gut gestalteten Produkten für Haus, Garten, Werkstatt und den gesamten Objektbereich.



Das Unternehmen entwickelt und produziert in zwei Werken in Lahr/Schwarzwald Möbelkomponenten wie Rollen und Räder, Möbelbeine und QuickClick, ein patentiertes Gleit- und Stoppsystem mit zahlreichen Speziallösungen für jede Art von Möbel. Außerdem fertigt WAGNER ein ideenreiches System für Selbstbaumöbel, einzigartige Türstopper, Transporthilfen und Pflanzenroller sowie neuartige mobile Pflanzboxen.



All diese Produkte haben eines gemeinsam: Sie sind ausgezeichnet in Qualität und Design - im besten Sinne des Wortes. Dies gilt auch für die Kommunikation: Der Imagefilm "World of WAGNER" von Filmemacher Jan Reiff hat mehrere internationale Filmpreise gewonnen. "OUT OF BLACK FOREST", das neueste Film-Projekt von WAGNER, beweist einmal mehr: Reiffs Filme sind nie "von der Stange". Und so beeindrucken nicht nur schöne Bilder, sondern auch eine im wahrsten Sinne des Wortes "abgefahrene" Story und der charismatische Darsteller "Woody", dem der Schauspieler Manfred Lehmann, u.a. Synchronsprecher von Bruce Willis, eine markante Off-Stimme geliehen hat.



"Out of Black Forest" ist ab sofort online zu sehen - direkt auf der Startseite von www.wagner-webshop.com sowie auf YouTube.

