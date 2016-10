Märchenschlösser, bezaubernde Landschaften, malerische Seen und hübsche Dörfer hautnah erleben

Geschwand, 12.Oktober 2016. Schmetterling integriert die Angebote von BAYERNBUCHEN über das regionale Reservierungssystems IRS18 zur Direktbuchung durch das Partnerkürzel SMG (Schmetterling) in seine Vertriebssysteme. Das ermöglicht den Reisebüros Zugriff auf über 2.500 Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Ferienwohnung im Raum Südost-Oberbayern.

Hinter BAYERNBUCHEN verbirgt sich das Gebiet Südost-Oberbayern und erstreckt sich vom Chiemsee Alpenland, über den Chiemgau und die Region Inn-Salzach bis in das Berchtesgadener Land. Sie ist mit knapp 10 Mio. Übernachtungen eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Kein Wunder, denn der Chiemsee und das alpine Voralpenland haben eine facettenreiche Urlaubsregion geschaffen und machen sie zu einem ganzjährig lohnenswerten Reiseziel. Neben der einzigartigen Landschaft, steht die Region für Tradition, Brauchtum und Kulinarik und gehört dadurch zu den ursprünglichsten Orten in Bayern.

2.500 Gastgeber online buchbar

Familiengeführte Sterne-Hotels und Gasthöfe, Privatunterkünfte oder Urlaub auf dem Bauernhof sind bei Gästen gerade wegen der Nähe zum Gastgeber beliebt. Seit mittlerweile über 12 Jahren gibt es das regionale Reservierungssystem IRS18, das von den lokalen Touristikern eingeführt wurde und schon sehr früh zur Aufklärung der Gastgeber hinsichtlich online Buchbarkeit beigetragen hat. Dies merkt man auch an dem vergleichsweise sehr hohen Professionalitätsgrad der Gastgeber. Mit knapp 2.500 online buchbaren Unterkünften bietet die Region damit ein hohes Potential für die Vermittlung touristischer Unterkunftsleistungen.

?Oberbayern ist mit seiner beeindruckenden Vielfalt an Landschaften wie auch möglichen Freizeitaktivitäten eine perfekte Urlaubs-Destination für alle Zielgruppen?, so Anya Müller-Eckert, Geschäftsführerin von Schmetterling. ?Mit BAYERNBUCHEN haben unsere Reisebüros die Möglichkeit auf ein großes Portfolio an Unterkünften zuzugreifen.?

Auch die Region Südost-Oberbayern freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Vertriebspartnern von Schmetterling!

Die Schmetterling International GmbH & Co. KG ist das größte mittelständische, unabhängige Touristikvertriebs-Unternehmen Deutschlands. Es vereint die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Zu Schmetterling zählen die größte veranstalterunabhängige Internationale Reisebüro-Kooperation mit mehr als 3.500 Reisebüros in Europa, die Technologiesparte mit dem ersten Fullservice-Technikpaket speziell für Reisebüros in Europa. Abgerundet wird das Angebot durch einen Veranstalter für Gruppenreisen mit der dazugehörigen auf Jugendreisen sowie Klassen- und Abiturfahrten spezialisierten Produktmarke 2,3 butterfly. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1970 von Willi Müller gegründet.



