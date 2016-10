Hogwarts zu Weihnachten Intelligente Geschenkideen mit GET Global Education

(firmenpresse) - München, Oktober 2016: Die Münchner Bildungsberatung GET Global Education Tumulka vermittelt Sprachkurse und Auslandsaufenthalte und liefern somit Ideen für Weihnachtsgeschenke, die nachhaltig erfreuen. Die Bildungsberater empfehlen dazu besonders stimmungsvolle Internate wie beispielsweise in Oxford, Cambridge und London. Die ehrwürdigen Institutionen erinnern an Harry Potters magische Schule Hogwarts und machen Sprachreisen zu einem höchst erlebnisreichen und kreativen Weihnachtsgeschenk.

Erfahrungen für das ganze Leben

„Ein Sprachkurs oder ein mehrmonatiger Schulaufenthalt sind eine wundervolle Geschenkidee zu Weihnachten“ erklärt Bella Tumulka, Geschäftsführerin von GET Global. „Sprachschüler verbringen im Ausland nicht nur eine erlebnisreiche Zeit, sondern sie können vielseitige Erfahrungen für ihr ganzes Leben mitnehmen.“ Dazu eignen sich vor allem längere Aufenthalte im Rahmen eines sogenannten „GAP Years“ zwischen Schulabschluss und Studienbeginn.

Studieren wie in Hogwarts

Ein besonders schönes Ziel für ein Weihnachtsgeschenk ist das Corpus Christi College in Cambridge. Denn der mitten im historischen Stadtkern liegende Gebäudekomplex versetzt Sprachschüler in die magische Zauberwelt Harry Potters. Vor allem der imposante Dining Room scheint direkt einem der Romane von Joanne K. Rowling entstiegen zu sein. Tatsächlich können Sprachschüler hier auch formelles Dinner im Harry-Potter-Speisesaal erleben.

Auf den Spuren Harry Potters

Für echte Fans bieten sich außerdem Ausflüge zu den nahen Drehorten der Harry-Potter-Filme an: Der Bahnhof Kings Cross, der Leadenhall Market, die Whitehall und Alnwick Castle lassen sich von Cambridge aus einfach erreichen. Zu den Höhepunkten zählen zudem der Besuch der Bodleian Library, der Hauptbibliothek der Universität Oxford und eine Tour durch die Warner Brothers Studios in London.

Orientierung für den Auslandsaufenthalt

GET Global Education Tumulka berät Schüler und Erwachsene bei der Auswahl und Organisation von Sprachreisen und Auslandsaufenthalten. Die „Educational Consultants“ stützen sich dabei auf ein weltweites Partnernetzwerk von über 400 Schulen, Internaten und Summercamps und garantieren durch ihre intensive persönliche Beratung stets individuell abgestimmte Programmvorschläge. GET Global bietet deshalb auch bei der Auswahl eines als Geschenk geeigneten Auslandsaufenthalts unabhängige Orientierung.







