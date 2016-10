Dart entwickelt Brand Gallery für Panasonic

Auf der Photokina, die vom 19.-23.09.2016 in Köln stattfindet, dokumentiert Panasonic eindrucksvoll seine Begeisterung für das Medium Fotografie und Bewegtbild. Dafür verwandelt die D’art Design Gruppe die Corporate Architecture von Panasonic in eine Brandgallery: international renommierte Starfotorafen präsentieren hier als Panasonic Botschafter ihre Arbeit mit den neuesten Innovationen des japanischen Elektronikkonzerns.





Kameras oder Micro-Four-Thirds-Objektive können am lebenden Objekt ausprobiert werden

Panasonic strahlt in Halle 3.2 der Photokina 2016 Souveränität und Dominanz aus und setzt damit ein starkes, positives Zeichen innerhalb der in Köln versammelten Fotobranche. Dazu trägt maßgeblich die von Dart für alle nationalen Leitmessen entwickelte Corporate Architecture bei, die einen hochwertigen und einheitlichen Gestaltungsrahmen für die präsentierten Panasonic Produkte liefert. Die Architektur kommuniziert von der Marke zum Produkt: Abgehängte, hinterleuchtete „Brandpanels“ definieren den 1.500 m² großen Markenraum weithin sichtbar, weiß eingefasste „Frames“ strukturieren als Pendant die Ausstellungsfläche. Hier können die versierten Fachbesucher die Panasonic Welt des Bildes in aller Tiefe und Ausführlichkeit entdecken.



Die großformatigen Frames werden auf der Photokina als Galeriewände eingesetzt, die jeweils ein einzelnes Produkt bzw. Produktthema in den Kontext von realen Bildprojekten stellen. Auf Stelen oder in gläsernen Vitrinen präsentiert, fungieren die Produkte als Ausstellungsobjekte. In den Händen von Starfotografen, Künstlern oder den Messebesuchern selbst, werden führende Technologie, Bildqualität und Funktionalität u.a. des Panasonic Flaggschiff Lumix sichtbar gemacht. Ausdrucksstarke Fotos und emotionale Bildwelten an den Galeriewänden erzeugen das kreative, professionelle und begeisternde Umfeld für die Panansonic Imagingprodukte.



Wie Starfotografen dürfen sich die Messebesucher bei der zentralen Inszenierung mit eigener Fotobühne fühlen. Ausgewählte Kameras oder Micro-Four-Thirds-Objektive können hier in Eigenregie und am lebenden Objekt ausprobiert werden: weibliche Modells schaukeln über die Südseebühne hinweg und geben das perfekte Motiv für alle Fotografiefans ab. Für umfassende Beratung stehen an den Technologie- und Profi-Countern die Inhouse-Experten von Pansonic zur Verfügung. Wer seine Kamera einer Reinigung unterziehen möchte, kann diese bei allen Panasonic-Modellen kostenfrei ausführen lassen.





„Mit unserem Auftritt auf der Photokina konnten wir einen weiteren starken Markenauftritt realisieren und uns als professioneller Photohersteller präsentieren. Das Design unseres diesesjährigen Standes geht perfekt auf unser neues Erscheinungbild ein und stellt damit ein nahtloses Bindeglied zwischen unseren Messeauftritten auf Corporate Messen und Leitmessen dar. Hier zahlt sich unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Dart aus, die sich nicht nur auf die Projektarbeit beschränkt, sondern die produktübergreifende Markenpräsentation mit einschließt.“ resümiert Petra Lessau, Panasonic Marketing Europe.



Daten und Fakten

Projekt: Photokina 2016

Kunde:Panasonic Deutschland GmbH

Design:D’art Design Gruppe GmbH

Realisation:Display International GmbH

Standort:Köln

Standgröße:1.500 m²









Die D’art Design Gruppe gehört zu den führenden Agenturen für Kommunikation im Raum Deutschland, wobei sich kreative Gestaltungsqualitäten mit interdisziplinärem Know-how verbinden. Ausgezeichnet mit internationalen Design Awards, gestaltet die D’art Design Gruppe Marken- und Erlebnisräume für Kunden wie 3M, adidas, Amtico, Britax, C.H. Beck, Electrolux, Gabor, Gräfe und Unzer, Grundig, Kanzan, Lloyd, MFI, Norske Skog, Panasonic, Parador, Philips, Reebok, RWE, Schüco, Turck, Würth und Zaha Hadid.



