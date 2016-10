SEO-Texter - Texter - Basistexte-Websites {M/W} - WE NEED YOU!

Wir wachsen, wir suchen, genau dich!

(firmenpresse) - Bettertimes wird als der heißeste Newcomer unter den kölner Agenturen gehandelt.

Neben maßgeschneidertem Branding und zielorientierter Markenstrategie mit der vollen Bandbreite an On- und Offline-Services bietet Bettertimes mit erfolgreichen SEO-Maßnahmen den oft entscheidenden Vorteil im Online-Marketing.



Newcomer heisst nicht newbee! Nach 12 Jahre Erfahrung im Werben und Vermarkten sind wir nun seit mehr als 5 Jahren im "Online Geschäft".



Unser Claim sagt alles. Markenstrategie! Der Fokus liegt jedoch ganz klar in der "digitalen Vermarktung" - da ist SEO unser Brot und Wasser.



Da auch wenn wir inzwischen größer werden, mehr leads generieren, brauchen wir auch ebenso die Manpower.



Da bist du nun gefragt!





Du hast bestenfalls 2 oder mehr Jahre Berufserfahrung?

Kannst dich in alle möglichen Bereiche schnell und dennnoch tiefgründig einarbeiten?

Bist ein Recherche-Fuchs und kannst zum Erstellen eines Textes mehrere Quellen heranziehen?

Texte mit gewünschtem Tonus verfassen kannst du mit Herz und Blut?

Zeigst viel "Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Beigeisterung" in deinen Skills?

Dann bist du genau das, was wir suchen!

Ob Freelancer oder Festanstellung!



ZUSCHRIFT MIT ARBEITSPROBEN AN

JIMMY(at)BETTERTIMES.DE

www.bettertimes.de







http://ww.bettertimes.de



Bettertimes - Cem Gürbüz

Hacketäuerstr. 32, 51063 Köln

