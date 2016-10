Ab sofort erhältlich: youstar Nagellack Adventskalender Colourful X-MAS

(firmenpresse) - Auch in diesem Jahr gibt es von „youstar“ wieder den zuletzt so erfolgreichen Nagellack Adventskalender „Colourful X-MAS“ !



Der etwas andere Adventskalender: 24 hochwertige Nagellacke in tollen Trendfarben. Jeden Tag eine neue farbenfrohe Überraschung - für den perfekten X-MAS Look!



Der Nagellack Adventskalender enthält neben vielen Trendfarben wie z.B. „Sharkskin“, „Aurora Red“, „Lush Medow“ oder „Airy Blue“ einige tolle Pearl- und Metallic-Lacke. Natürlich dürfen auch klassische Rottöne, Schlamm und unterschiedliche Top Coats nicht fehlen.



Für jeden Tag enthält der Nagellack Adventskalender einen Lack mit 8ml Inhalt - nur das 24. Türchen enthält einen absoluten Highlight Nagellack mit 12ml Inhalt. feiner goldfarbener Metallic Lack - wie flüssiges Metall!



Die Lacke des youstar Nagellack Adventskalenders sind leicht aufzutragen und trocknen sehr schnell. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn die Nägel vorab gut mit einem Reiniguns-Tuch von Fett befreit werden. Danach tragen Sie bitte den farbigen Nagellack auf und lassen diesen gut trocknen. Bei Bedarf eine zweite Schicht auftragen. Um die beste Haltbarkeit zu erzielen, tragen Sie nach dem Trocknen den transparenten Top-Coat auf und lassen diesen ebenfalls gut trocknen. An Stelle des Top-Coats können Sie auch einen der feinen Glitter Nagellacke verwenden, um die Farbe mit einem feinen Gold- oder Silberglitter zu akzentuieren. Diese Glitter Nagellacke können aber auch gut ohne farbigen Unterlack verwendet werden.



Inhalt: 23 Nagellacke á 8ml und 1 Nagellack á 12ml = 196ml



Herstellt wird das Produkt in Italien und sowohl die Rohstoffe, als auch die Lacke diese Produktes wurden nicht an Tieren getestet!



Ab sofort ist der „youstar Nagellack Adventskalender“ wieder im Onlineshop unter www.dobner-kosmetik.de für 29,95 € versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) erhältlich.





Die Firma Dobner Kosmetik GmbH wurde 1988 gegründet und bietet aktuelle, im Trend liegende Produkte im Bereich der dekorativen Kosmetik an. Hierfür greifen wir internationale Trends aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. der Mode-Branche auf und setzen diese schnell in unserem Sortiment der dekorativen Kosmetik um. Wir arbeiten hierzu mit internationalen Trendscouts und Make-up Artists zusammen und sind auf allen großen internationalen Kosmetik Messen vertreten.



Unsere Produkte entsprechen in der Qualität den höchsten Anforderungen nach der aktuellen Europäischen Kosmetikverordnung. Wir bieten Ihnen damit hochwertige Kosmetik zu attraktiven Preisen an.



Neben den im Shop angebotenen Produkten bieten wir dem Handel attraktive Produkte und Eigenmarken aus dem gesamten Bereich der dekorativen Kosmetik an. Auch hier gilt der Grundsatz: Höchste Qualität zu attraktiven Preisen!

