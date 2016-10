Neu: Make-Up Adventskalender Pretty X-MAS

(firmenpresse) - Von „youstar“ gibt es auch dieses Jahr wieder den so erfolgreichen Make-up Adventskalender.



Der "PRETTY X-MAS" Adventskalender mit 24 hochwertigen Kosmetik / Make-Up Produkten ist ein absolutes Highlight im Advent. Bei einem Gesamtwert der Einzelprodukte in Höhe von mehr als 65 € ist dieser Make-Up Adventskalender für nur 29,95 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ein echtes Schnäppchen.



Hochwertige Make Up Produkte und Accessoires in Verbindung mit einem tollen Design machen diesen Adventskalender zu einem perfekten Geschenk, das jede Frau gerne bekommen möchte. Das Design des Adventskalenders zeigt ein Weihnachtsmotiv, aber sehr modern umgesetzt im Retro-Look mit einem starken Farbkontrast durch das intensive Lila. Somit ist der Kalender ein dekoratives Accessoire, das man sich gerne in die Wohnung stellt.



Jeden Tag eine neue hochwertige Beauty Überraschung. Vom großen Bronzer über eine hochwertige Mascara, eine tolle Eyeshadow Palette, Eyeliner, Nagellacke, Soft Matte Lip Cream und vieles mehr.



Alle Produkte im "PRETTY X-MAS" Make Up Adventskalender von youstar und deren Zutaten wurden nicht an Tieren getestet!



Ab sofort ist der „youstar Nagellack Adventskalender“ wieder im Onlineshop unter www.dobner-kosmetik.de für 29,95 € versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) erhältlich.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dobner-kosmetik.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Firma Dobner Kosmetik GmbH wurde 1988 gegründet und bietet aktuelle, im Trend liegende Produkte im Bereich der dekorativen Kosmetik an. Hierfür greifen wir internationale Trends aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. der Mode-Branche auf und setzen diese schnell in unserem Sortiment der dekorativen Kosmetik um. Wir arbeiten hierzu mit internationalen Trendscouts und Make-up Artists zusammen und sind auf allen großen internationalen Kosmetik Messen vertreten.



Unsere Produkte entsprechen in der Qualität den höchsten Anforderungen nach der aktuellen Europäischen Kosmetikverordnung. Wir bieten Ihnen damit hochwertige Kosmetik zu attraktiven Preisen an.



Neben den im Shop angebotenen Produkten bieten wir dem Handel attraktive Produkte und Eigenmarken aus dem gesamten Bereich der dekorativen Kosmetik an. Auch hier gilt der Grundsatz: Höchste Qualität zu attraktiven Preisen!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dobner Kosmetik GmbH

Datum: 25.10.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1416571

Anzahl Zeichen: 1422

Kontakt-Informationen:

Firma: Dobner Kosmetik GmbH



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung