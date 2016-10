Kombiniertes Masterstudium von Medizinischer Universität Innsbruck und MCI - BILD

(ots) - Eine neuartige Form der Studienkooperation

zwischen Medizinischer Universität Innsbruck (MUI) und dem Management

Center Innsbruck (MCI) eröffnet Studierenden beider Einrichtungen

künftig eine spannende und zukunftsträchtige Option für ihr

weiterführendes Masterstudium: Die beiden Masterstudiengänge

"Molekulare Medizin" (MUI) sowie "Biotechnologie" (MCI) werden als

"Connected Programs" verschränkt und um Inhalte des jeweils anderen

Programms ergänzt.



Das Doppelstudium ist auf fünf Semester angesetzt, die abwechselnd

an MUI und MCI stattfinden. Biotechnologen/-innen erhalten vertiefte

Einblicke in die molekularen Grundlagen, wobei besonderes Augenmerk

auf medizinische und biotechnologische Aspekte gelegt wird.

Molekularmediziner/-innen wiederum lernen, wissenschaftliche

Erkenntnisse in biotechnologische Produkte umzusetzen. Den Abschluss

bilden die Masterdegrees beider Einrichtungen.



Das aus dieser innovativen Studienkombination entstehende Profil

eröffnet vielfältige Berufs- und Entwicklungsfelder: Die

Absolventen/-innen sind für höchstqualifizierte Tätigkeiten im

gesamten Bereich der modernen Life Sciences vorbereitet, insbesondere

in Forschung & Entwicklung in der biotechnologischen,

gentechnologischen und pharmazeutischen Industrie, in der

biomedizinischen Forschung an Universitäten und

Forschungseinrichtungen sowie im behördlichen Verwaltungsbereich.

Auch der Weg in ein weiterführendes PhD-Studium steht offen.



Bei der feierlichen Auftaktveranstaltung unterstrich Vizerektor

Peter Loidl von der Medizinischen Universität Innsbruck die Bedeutung

dieses Kooperationsprogramms: "Dieses ?Connected Programs?-Modell ist

ein kräftiges Zeichen substanzieller Zusammenarbeit zweier

international erfolgreicher Hochschulen im Tiroler Hochschulraum. Ich

freue mich über die konstruktive und inspirierende Zusammenarbeit."



MCI-Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Gewinner dieser Kooperation sind

nicht nur die zukünftigen Absolventen/-innen, sondern der gesamte

Hochschul- und Wirtschaftsraum, der durch hervorragend ausgebildete

Wissenschafter/-innen und Experten/-innen wertvolle Impulse zu

Standortentwicklung und Innovation erfährt."



Weitere Informationen: www.mci.edu/connectedprograms



Bewerbung:



Für die Teilnahme an den Connected Programs ist es erforderlich,

beide Aufnahmeverfahren für die Masterstudiengänge Molekulare Medizin

(MUI) und Biotechnologie (MCI) zu durchlaufen.



Aufnahmeverfahren Molekulare Medizin (MUI):

http://mol-med.i-med.ac.at/ Aufnahmeverfahren Biotechnologie (MCI):

https://www.mci.edu/de/studium/master/biotechnologie



Datum: 25.10.2016 - 14:13

