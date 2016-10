Fit für die Betriebsübergabe /-übernahme: 45 Teilnehmer beim Seminar der Kreissparkasse ES-NT.

Firmen zerbrechen häufig an der Frage der Nachfolge. Damit der Stabwechsel klappt, hat die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Unternehmer und deren Nachfolger auf die Übergabe und Übernahme eines Betriebs vorbereitet.

(firmenpresse) - Nach einer aktuellen Analyse der Förderbank KfW stehen in Deutschland bis 2018 rund 620.000 mittelständische Betriebe vor der Übergabe. Das ist jeder sechste Mittelständler. Etwa vier Millionen Arbeitsplätze hängen vom Gelingen dieser Unternehmensübergaben ab. Nicht alle davon verlaufen reibungslos. Viele Unternehmen schließen, weil kein Nachfolger in Sicht ist.



Damit die Übergabe funktioniert, hat die Kreissparkasse gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft 45 Teilnehmer fit gemacht für die anstehende Nachfolgeregelung. Das Seminar „Betriebsübergabe – Betriebsübernahme“ richtete sich an Unternehmer, die ihren Betrieb an Familienangehörige oder externe Geschäftsführer übergeben wollen sowie an potenzielle Übernehmer. Experten erklärten, worauf es ankommt und gaben praxisnahe Tipps für eine erfolgreiche Betriebsübergabe. „Wir machen mit diesem Seminar auf die Besonderheiten einer Übergabe aufmerksam. Damit unterstützen wir Unternehmer beim Erhalt ihres Betriebes. Das sichert Arbeitsplätze“, sagt Peter Heckl, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse. Voraussetzung einer gelungenen Übergabe sei die rechtzeitige Planung der Nachfolge.



Das Seminar der Kreissparkasse setzt da an, wo mögliche Stolperfallen bei Übernahmen lauern. Das beginnt schon bei psychologischen Aspekten die zwischen Übergeber und Übernehmer zu beachten sind, gleich ob es sich um eine interne oder externe Nachfolge handelt. . Denn nicht selten übergeben die Betriebsinhaber ihr Lebenswerk nur ungern an die eigenen Kinder oder gar an Dritte. „Konflikte zwischen Unternehmer und Nachfolger gefährden eine Übernahme. Das gilt auch, wenn der Nachfolger zur Familie gehört“, weiß Annette Hecht. Sie ist Expertin bei der Kreissparkasse für Fragen rund um Betriebsübernahmen und leitet das Team der Existenzgründungsberatung. . Da das Risiko bei Übernahmen gegenüber Neugründungen geringer ist, bieten Übernahmen deutliche Vorteile. Annette Hecht: „Es ist für Jungunternehmer oft einfacher, einen eingeführten Betrieb zu übernehmen, als von ganz vorne anzufangen. Wir ermutigen Existenzgründer, am Markt bewährte Betriebe zu übernehmen.“





Im vergangenen Jahr hat die Kreissparkasse jede zweite Existenzgründung in ihrem Geschäftsgebiet betreut. Als Mitbegründerin des Bündnisses Unternehmensnachfolge ist die Kreissparkasse mit Vertretern der Kreishandwerkerschaft, der IHK und den Wirtschaftsförderern der Kommunen gut vernetzt.

Das Bündnis Unternehmensnachfolge unterstützt Übernehmer und Übergeber bei allen Fragen der Unternehmensnachfolge. Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet unter: www.nachfolgen-es.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ksk-es.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen: Finanzdienstleistungen und mehr ...



Mit einem Geschäftsvolumen von über 8,3 Mrd. Euro gehört die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zu den großen Sparkassen in Deutschland. Seit über 165 Jahren ist sie hier daheim. Ihre dynamische Entwicklung aus bescheidenen Anfängen im Jahr 1848 bis zur heutigen Bedeutung als führende Regionalbank verdankt sie ihrer Position in einem wirtschaftsstarken und eng besiedelten Landkreis und der Strategie, Finanzdienstleistungen markt- und kundennah anzubieten.



Angebotsspektrum für Privat- und Unternehmenskunden

Mit Kompetenz und Know-how bietet die Kreissparkasse alle Finanz- und Serviceleistungen, die heute von einer Bank erwartet werden. Dazu gehören neben dem traditionellen Einlagen- und Kreditgeschäft auch die Vermittlung von Immobilien, das Wertpapier- und Auslandsgeschäft sowie die Vermögensverwaltung und PrivateBanking. Auch bei Bausparverträgen und Versicherungen ist die Kreissparkasse die erste Adresse im Landkreis. Da sie ausschließlich im Landkreis Esslingen agiert, ist die Kreissparkasse der bevorzugte Ansprechpartner des Mittelstands. Denn die Geschäfts- und Firmenkundenberater kennen die regionalen Gegebenheiten und gehen auf die individuellen Anforderungen der Händler, Handwerker, Freiberufler und Existenzgründer ein. Über 12.500 Mittelständler verlassen sich auf das Know-how ihrer Berater, die sich um die finanziellen Belange kümmern und gleichzeitig eine ganzheitliche Lösung anbieten.



Dichtes Netz an Kunden, Filialen und Beratern

Als Regionalbank mit weit überregionaler Bedeutung betreut die Kreissparkasse 300.763 Privat- und Geschäftsgirokonten sowie 256.037 Spar- und Termingeldkonten. Die Kreissparkasse hat das dichteste Filialnetz im Kreis. Darüber hinaus gibt es Kompetenzcenter für Unternehmenskunden, Vermögensmanagement sowie Immobilien- und Baufinanzierung. Mit 1.551 Mitarbeitern ist die Kreissparkasse einer der größten Arbeitgeber im Landkreis, zudem mit derzeit 97 Auszubildenden einer der großen kaufmännischen Ausbildungsbetriebe.



Verantwortung für den Landkreis

In der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich ein gutes Stück gewachsenen gesellschaftlichen Wohlstands wider. Deshalb fühlt sich die Kreissparkasse über ihre rein unternehmerische Leistung hinaus auch zu ideellem Engagement verpflichtet. Aus Mitteln der "Stiftung Kreissparkasse" werden soziale, kulturelle, sportliche und wissenschaftliche Vorhaben unterstützt; das hilft, die Lebensqualität der Menschen im Kreis Esslingen zu verbessern. Die "Bildungsstiftung der Kreissparkasse für den Landkreis Esslingen" fördert innovative, zukunftsorientierte Projekte aus Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung. Doch das Engagement geht noch weiter: Mit Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen und Diskussionen wird der Dialog mit den Menschen in der Region gepflegt. Das breit gefächerte Angebot findet viel Interesse beim Publikum und ist unverzichtbar geworden als Bereicherung des kulturellen Lebens im Landkreis.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

PresseKontakt / Agentur:

Odin Hug

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Bahnhofstraße 8, 73728 Esslingen

Telefon 0711 398-44329

Telefax 0711 398-44611

odin.hug(at)ksk-es.de



Datum: 25.10.2016 - 14:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1416575

Anzahl Zeichen: 2894

Kontakt-Informationen:

Firma: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung