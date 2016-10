Vortrag: Ein wissenschaftlicher Blick auf die Kunst

Hannes Ulrich nimmt sie mit auf eine Reise durch die wissenschaftlichen Perspektiven zur Kunstbetrachtung. Anhand berühmter Kunstwerke erläutert er die unterschiedlichen Überlegungen der Wissenschaftsdisziplinen und erklärt die psychischen Vorgänge in unserem Gehirn bei der Betrachtung. Lassen Sie sich von der Macht der Kunst überzeugen.

(firmenpresse) - Hannes Ulrich, M.Sc.

In fast allen Kulturen und zu fast allen Zeiten lässt sich die Heilwirkung der Kunst zur Beeinflussung der Befindlichkeit von Menschen zeigen. Die wissenschaftliche Basis der Erkenntnis über diese Wirkung entspringt den Überlegungen von großen Philosophen, wie Kant, Hegel oder Heidegger. Als Schnittstelle zwischen Geistes- und Naturwissenschaft gibt die Psychologie weitere Hinweise, die aktuell von renommierten Neurowissenschaftlern untermauert werden. Hannes Ulrich nimmt sie mit auf eine Reise durch die wissenschaftlichen Perspektiven zur Kunstbetrachtung. Anhand berühmter Kunstwerke erläutert er die unterschiedlichen Überlegungen der Wissenschaftsdisziplinen und erklärt die psychischen Vorgänge in unserem Gehirn bei der Betrachtung. Lassen Sie sich von der Macht der Kunst überzeugen.



M.Sc. Hannes Ulrich ist Psychologe, Systemischer Therapeut und in Weiterbildung Sexualmediziner an der Ärztekammer Berlin. Hannes Ulrich arbeitet an der Charité am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin, wo er derzeit auch promoviert.



Donnerstag 17. November 2016

Beginn: 19:30 Uhr

Vorverkauf: 8,- €

Abendkasse: 10,- €

Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

