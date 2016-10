Zuhäusehäuser zum Wohlfühlen bei Viebrockhaus Ostbevern

Neues Musterhaus im Landhausstil und Workshop

Viebrockhaus Edition 450 in Ostbevern (Bildquelle: Viebrockhaus)

(firmenpresse) - Ostbevern, 25. Oktober 2016

Passend zum Herbst zeigt das neugestaltete Viebrockhaus Edition 450 im Musterhauspark Ostbevern, wie modern und gleichzeitig urgemütlich ein neues Zuhause sein kann. Was angehende Bauherrn tun können und worauf sie achten sollten, wenn sie ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen, erfahren sie in einem praxisnahen Workshop am 30. Oktober.

"Das eigene Haus trägt entscheidend zum Wohlbefinden bei", weiß Vertriebsleiter Philipp Hager aus vielen Kundengesprächen. Aus seiner reichen Erfahrung als Architekt und Berater kann er beurteilen, was Bauherren heute wünschen und was ein passgenaues Zuhause ausmacht.

Informativer Workshop in entspannter Atmosphäre

Im Bauherren-Workshop "perfekt vorbereitet" am Sonntag, den 30. Oktober von 11:00 bis 17:00 Uhr im Musterhauspark Ostbevern geben Philipp Hager und weitere Experten wertvolle Tipps, worauf man als angehender Häuslebauer achten sollte: bei der Wahl eines geeigneten Grundstücks und des passenden Zuhauses, der stilsicheren Bemusterung, der Finanzierung und vor allem bei der Entscheidung für den richtigen Baupartner. Eine persönliche Führung durch den Musterhauspark und ein kleiner Snack sind bei dem kostenfreien Workshop inklusive (Anmeldung unter "Seminare und Veranstaltungen" auf www.viebrockhaus.de).

Virtual Reality: Hauserlebnis in 3D

Außer den vier komplett eingerichteten Viebrockhäusern im Musterhauspark Ostbevern, wartet am 30. Oktober ein weiteres Highlight auf die Workshop-Teilnehmer: Dank eines Virtual-Reality-Systems können sie das animierte Aktionshaus Classico 606 mit einer 3D-Brille virtuell begehen.

Musterhaus Edition 450 in neuem Glanz

"Und wie ein modernes und gleichzeitig wohnliches Zuhause konkret aussehen kann, zeigen wir mit dem völlig neugestaltet Musterhaus Edition 450", so Philipp Hager. Dieses Zuhausehaus ist einer von über 50 Haustypen von Viebrockhaus, dem von Focus-Money kürzlich als "Fairster Massivhaushersteller 2016" ausgezeichneten Unternehmen.

Gemütlich und modern

Schon von außen präsentiert sich dieses Landhaus mit typischem Friesengiebel, Erker mit Dachabschleppung an der Terrassenseite, Freigebinde und Sprossenfenstern als gemütliches Zuhause. Im Inneren bietet es alles, was eine Familie zum schönen Wohnen braucht - und das auf 176 Quadratmeter Wohnfläche. Die gedrechselten Geländerstäbe an der neuen offenen Holztreppe stimmen schon beim Eintreten auf den gemütlichen Landhausstil ein. Der zeitgemäße, offene Wohn-/Essbereich und die mit einer Glasschiebetür abtrennbare Wohnküche ermöglichen eine ungestörte Kommunikation der Familie. Noch erwähnenswert sind das zusätzliche Dusche-WC sowie der große Hauswirtschaftsraum für Haustechnik und Vorräte im Erdgeschoss.

Im Dachgeschoss geht es von der großzügigen Empore aus in die einzelnen Rückzugsräume: ein Arbeitszimmer, zwei gleich große Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer. Das geräumige Badezimmer bietet besonders schicke Lösungen: ein Regal als Trennung von Dusche und WC-Bereich, vollflächig ge-musterte Bodenfliesen von Villeroy & Boch im Used-Look und ein Dachfenster, das viel Tageslicht einlässt.

Möbel, Tapeten, Accessoires und Lampen der bekannten Marke "Riviera Maison" verleihen dem Haus zusätzlich eine ganz besondere Note. Die warmen Farben der Bodenbeläge und Wände runden schließlich den wohligen Gesamteindruck des neuen Edition 450 im Musterhauspark Ostbevern ab.

Erneuerbare Energien inklusive

Das Heizkonzept des Edition 450 basiert wie in allen Viebrockhäusern auf einem modernen Wärmepumpensystem. Eine Photovoltaikanlage von SunPower erzeugt für das Haus den eigenen Strom, und eine leistungsstarke Tesla-Powerwall-Hausbatterie ermöglicht es, den selbst produzierten Strom auch zu speichern und bei Bedarf abzurufen.

Das neue Musterhaus erfüllt nicht nur den KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus, sondern auch die Energieeffizienzklasse A+ gemäß der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV).

Anmeldungen zum kostenfreien Bauherren-Workshop am 30. Oktober 2016 unter "Seminare und Veranstaltungen" auf www.viebrockhaus.de

Weitere Informationen zu Viebrockhaus im Musterhauspark Ostbevern, Graf-Zeppelin-Ring 6, 48346 Ostbevern, Tel.: 02532 95890 sowie 0800 8991000 oder unter www.viebrockhaus.de





In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 - vor über 60 Jahren - von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung von Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2014 leitet sein Sohn Dirk Viebrock das Unternehmen. Über 29.000 Bauherren haben bereits mit Viebrockhaus ihren Traum von den eigenen Wänden verwirklicht. Auch im Mehrfamilienhausbau wurden schon über 2.000 Einheiten errichtet. Das Unternehmen baut ausschließlich in den KfW-Effizienzhaus-Standards 40 und 40 Plus.

