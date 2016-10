Namhafte Stars und Nachwuchskünstler für den Hamburger Musikpreis HANS 2016 nominiert

Die Beginner gehen in vier Kategorien an den Start - Foto: Universal

(firmenpresse) - Die diesjährigen Anwärter auf den HANS - der Hamburger Musikpreis stehen fest. In insgesamt sieben Kategorien hat die Jury jeweils vier Künstler, Acts oder Teams für den HANS 2016 nominiert. Unter den Finalisten sind sowohl etablierte Künstler wie Udo Lindenberg als auch Newcomer wie Small Fires. In vier Kategorien gehen die Beginner, die in diesem Jahr ihr Comeback feierten, an den Start. Enno Bunger und Lina Maly sind in jeweils zwei Kategorien nominiert. Weitere Künstler, die sich Hoffnung auf einen HANS machen können, sind u.a. Bosse, Digitalism und Johannes Oerding. Am Mittwoch, 23. November, wird der Musikpreis ab 20.00 Uhr im Musikclub Markthalle verliehen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Deine Freunde-Sänger Lukas Nimscheck.

Die Jury entscheidet über die Vergabe des HANS 2016 in den Kategorien ?Nachwuchs des Jahres?, ?Künstler des Jahres?, ?Musiker des Jahres?, ?Song des Jahres?, ?Hamburger Künstlerentwicklung?, ?Bestes Imaging? und ?Album des Jahres?. Diesjährige Jury-Mitglieder sind: Alexander Maurus (Jury-Vorsitz; Wanderlust Entertainment), Christoph Becker (Studio Bass, Constantin Film), Kim Frank (Videoproducer), Sonja Glass und Valeska Steiner (Musiker, BOY), Norbert Grundei (N-JOY Programmchef), Lukas Nimscheck (Musiker, Deine Freunde), Tom R. Schulz (Pressesprecher Elbphilharmonie und Laeiszhalle), András Siebold (künstlerische Leitung des Internationales Sommerfestivals Kampnagel), Smudo (Musiker, Die Fantastischen Vier), Martin Schumacher (Neverland Music), Caro Schraeer (Brandmanager Warner Music Germany), Roland Spremberg (Musikproduzent), Jens Thele (Kontor Records) und Christian Wiesmann (FKP Scorpio).

Die Kategorien und Nominierten in der Übersicht:

?Nachwuchs des Jahres?

Ausgezeichnet wird ein/e neue/r und aufstrebende/r Künstler/in oder Band

?Gatwick

?Haiyti

?Lina Maly

?Small Fires

?Künstler des Jahres?

Ausgezeichnet wird der/die innovativste, aufregendste Künstler/in des Jahres

?Beginner

?Enno Bunger

?Samy Deluxe

?Udo Lindenberg

?Musiker des Jahres?

Ausgezeichnet wird der/die beste Musik-Gestalter/in des Jahres

?Matthias Arfmann

?Farhot

?Christian Naujoks

?Johann Scheerer

?Song des Jahres?

Ausgezeichnet wird der Song eines Künstlers/Komponisten/einer Band, der das Jahr überdauert und die Grenzen der Stadt überschreitet

??Ahnma" - Beginner

??Schön Genug" - Lina Maly

??Wo bleiben die Beschwerden?" - Enno Bunger

??Utopia" - Digitalism

?Hamburger Künstlerentwicklung?

Ausgezeichnet wird eine besonders einfallsreiche, erfolgreiche Entwicklung oder Etablierung eines Künstlers - Ziel ist es hierbei, ein ganzes Team zu prämieren, das dem Künstler zum Erfolg verholfen hat

?Chefboss

?Johannes Oerding

?Schnipo Schranke

?187 Straßenbande

?Bestes Imaging?

Ausgezeichnet wird die spannendste, innovativste Bild- und Wahrnehmungsgebung

?David Aufdembrinke für ?Es war einmal" - Beginner (Video)

?Phillip Meier für ?Kraniche bei den Elbbrücken" (Club)

?Lorin Strohm und Maximilian Bartsch für Artwork ?Interzone" - Trümmer (Album)

?Studio Braun für ?Drei Farben Braun" (Buch)

?Album des Jahres?

Ausgezeichnet wird die künstlerisch bedeutsamste Album-Produktion des Jahres

??Advanced Chemistry" - Beginner

??Engtanz" - Bosse

??Kindsköpfe" - Deine Freunde

??Matthias Arfmann Presents Ballet Jeunesse" - Matthias Arfmann

Entscheidendes Kriterium für die Vergabe des HANS sind kreative und innovative Leistungen ? unabhängig von kommerziellem Erfolg. Alle Preise sind undotiert. Einzige Ausnahme ist der Preis in der Kategorie ?Nachwuchs des Jahres?. Dieser wird von der Haspa Musik Stiftung verliehen und ist mit 2000 Euro dotiert.

Der NDR und die Hamburg Kreativgesellschaft fördern den HANS seit der ersten Verleihung 2008. Weitere Partner und Sponsoren sind die Haspa Musik Stiftung, Hamburg Marketing, die Handelskammer Hamburg, nhb und die TownTalker Media AG. Veranstalter des HANS - Der Hamburger Musikpreis ist die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft (IHM).

