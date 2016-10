Edelrid setzt auf Augsburger Markenspezialisten der trumedia

Das Allgäuer Traditionsunternehmen Edelrid vertraut bei künftigen Produkteinführungen auf internationalem Terrain auf das Know-how der Werbespezialisten aus dem Hause trumedia.

Edelrid setzt auf das Know-How der Outdoor-Experten trumedia

(firmenpresse) - Das Augsburger Agenturteam um Geschäftsführer Marco Trutter freut sich über die Zusammenarbeit mit Edelrid, dem renommierten Partner für Kletter- und Bergsportausrüstung. Seit über 150 Jahren steht das Traditionsunternehmen für Leidenschaft und Begeisterung beim Bergsport und ist bekannt für innovative Erfindungen, wie z.B. das Kernmantelseil, welches bis heute den Industriestandard für alle Bergseile darstellt. Neben weiteren Entwicklungen, wie dem ersten Seil das schwimmen kann und dem bis dato leichtesten und dünnsten Zwillingsseil der Welt, punktet Edelrid auch im Bereich Sicherheit mit neuartigen Ideen und Produkten.



Erfahrung in brand communication gepaart mit Leidenschaft für Bergsport



Zahlreiche Kunden der Outdoorbranche vertrauen auf die Agenturköpfe der trumedia, wenn es um professionelle Markenführung geht. Für den Produktrelaunch auf internationalen Märkten ist ein perfekt adaptiertes und durchdachtes Kommunikationskonzept maßgeblich für den Erfolg. "Unser Herz schlägt seit jeher für den Bereich Outdoor. Auch im Team nutzen wir freie Abende gerne für gemeinsame Events in der Kletterhalle. Daher wissen wir um die Komplexität der Produkte, welche durch crossmediale Kampagnen verständlich und innovativ zugleich kommuniziert werden müssen", sagt Agenturchef Trutter zu der neuen Aufgabe. Der einzige Cliffhanger: Über die Strategien und Arbeiten für das Allgäuer Unternehmen wird derzeit noch stillgeschwiegen, man kann also gespannt sein.









