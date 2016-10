UBTECH Roboter jetzt in Deutschland erhältlich / Alpha 1 und Jimu Robot - Programmierbar, lehrreich und unterhaltsam

(ots) - Alpha 1 und die Jimu Robot Serie, die innovativen

Roboter von UBTECH ROBOTICS CORP, dem führenden Unternehmen in der

Entwicklung intelligenter Serviceroboter, sind ab sofort auf dem

deutschen Markt erhältlich. Der Einsatz von Robotern im Alltag ist

längst keine Zukunftsmusik mehr, denn Roboter und smarte Technologien

halten Einzug in immer mehr Haushalte. UBTECH integriert mit Alpha 1

und Jimu Robot bahnbrechende Robotertechnologie in den Alltag und

vermittelt spielerisch lehrreiche Inhalte.



Alpha 1 ist ein humanoider Roboter für die ganze Familie -

programmierbar, lehrreich und unterhaltsam. Alpha 1 besitzt 16

digitale Servomotoren mit denen er menschliche Bewegungen nachahmen

kann. Der Körper des Roboters besteht aus stoßfestem und

umweltfreundlichem ABS-Kunststoff, wodurch er für Nutzer aller

Altersklassen geeignet ist. Über Bluetooth-Verbindung lässt sich der

Roboter per iOS- oder Android-App steuern. Alpha 1 ist allerdings

nicht auf vorgespeicherte Bewegungen beschränkt: Mittels der Alpha 1

App kann der Nutzer die Bewegungen von Alpha 1 über eine intuitive

PRP (Pose, Record, Playback)-Programmierung selbst kreieren. Zudem

gibt der smarte Roboter einen großartigen Gefährten für Kinder ab,

indem er Geschichten erzählt und tanzt. Neue Bewegungen,

Choreografien und Geschichten werden wöchentlich aktualisiert und

stehen über die App kostenlos zum Download bereit. Erhältlich ist

Alpha 1 ab November 2016 bei Media Markt, Conrad und Amazon für UVP

499 EUR.



Jimu Robot ist ein innovatives Baukastensystem, das es dem Nutzer

erlaubt, seine eigenen Roboter zu designen, zu bauen und zu

programmieren. Nutzer können entweder die offiziellen Jimu Robot

Modelle nachbauen oder ihre eigenen Designs entwickeln. Zum Aufbau

von Jimu Robot werden keinerlei Hilfsmittel benötigt, denn die

Roboter werden über Steckverbindungen zusammengehalten. Als



Hilfestellung bietet die Jimu App, die für Android- und iOS-Geräte

verfügbar ist, eine interaktive 3D-Anleitung. Jedes Jimu Robot Set

enthält digitale Servomotoren, mit denen sich der Roboter bewegen und

programmieren lässt. Durch die einfach zu handhabende PRP-Funktion

und eine Drag-and-Drop-Programmierung auf der App sind die Jimu

Roboter auch für Kinder einfach zu programmieren. Auf diese Weise

trägt UBTECH dazu bei, Kinder und Jugendliche spielerisch an die so

wichtigen MINT-Themen heranzuführen und ihnen Basiskenntnisse im

Bereich Programmieren zu vermitteln. In der UBTech Online Community

können kleine und große Nutzer ihre Kreationen anschließend mit

anderen begeisterten Usern teilen. Das Jimu Robot Meebot Kit ist ab

sofort für UVP 129,90 EUR im Apple Store erhältlich. Zusätzliche

Bauteile für weitere vier Roboter-Modelle enthält das Jimu Robot

Animal Add-on Kit, das ebenfalls ab sofort im Apple Store für UVP

79,90 EUR erhältlich ist. Noch vor Weihnachten werden weitere Jimu

Robot Sets, u.a. das Explorer Set und das Inventor Set bei Media

Markt, Conrad und Amazon erhältlich sein.



UBTECH ROBOTICS CORP wurde 2012 in Shenzhen, China gegründet und

ist ein internationales High-Tech-Unternehmen für die Herstellung und

Entwicklung humanoider Roboter. Nach über vier Jahren

Entwicklungsarbeit hat UBTECH ROBOTICS CORP verschiedene humanoide

Roboter für die private und geschäftliche Nutzung auf den Markt

gebracht - darunter den Smart Home Service Robot und Jimu Robot. Das

Unternehmen verfolgt das Ziel, bahnbrechende künstliche Intelligenz

zu entwickeln und ein Roboter-Ökosystem aufzubauen, das Hardware,

Software und Service integriert. Für weitere Informationen besuchen

Sie www.ubtrobot.com.







