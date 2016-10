"Reklame fürs Volk": ZDFinfo-Doku über die bunte Werbewelt der DDR (FOTO)

Auch in einem Staat, der keine Werbung zugunsten des Kapitalismus

wollte, wurde kräftig die Werbetrommel gerührt: Die bunte Werbewelt

der DDR beleuchtet die Dokumentation "Reklame fürs Volk", die am

Freitag, 28. Oktober 2016, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen ist.



Die Werbung, das "An-den-Mann-bringen" von Produkten, hatte in der

DDR eine andere Aufgabe als in West-Deutschland: Sie war gesteuert

vom Zentralorgan der Partei und dafür da, Missstände und Mangel an

Produkten gut zu verkaufen. Die Dokumentation "Reklame fürs Volk"

zeigt ein Land voller Werbung, in dem es keine Werbung zur Weckung

der Konsumlust geben durfte. Wie haben Regisseure und Werbetexter

Werbung gemacht, ohne dass sie sich aufmerksamkeitswirksame

Spielereien ausdenken durften? Wer kontrollierte die Werbung, wer

sagte, was gut und was schlecht war? Warum hat man überhaupt Werbung

gemacht, wenn es für ein Produkt keine Konkurrenz gab? Und wie war

das Bild der DDR-Frau in der Werbung - im Vergleich zum Frauenbild im

Westen?



Der Film von Andreas Schnögl blickt auf den unerwarteten

Stellenwert der Werbung in einem Land, in dem es keine Ananas zu

kaufen gab, und in dem man ein Jahrzehnt auf ein Auto warten musste.

Dafür gab es verstärkt Reklame für Tischdecken, für Broiler oder für

die "Unterleibs-Lotion Yvette-Intim" mit dem Slogan: "Wohlbefinden

für den ganzen Tag". Die Werbung steuerte das Konsumverhalten der

DDR-Bürger und kaschierte den Mangel an Produkten. Sie diente dem

Staat aber auch für Erziehungsmaßnahmen: Der Bürger sollte sich

geistig und körperlich fit halten, damit die DDR vom gesunden Bürger

profitieren konnte: "Die Werbung war zu allen Zeiten und allen

Perioden der DDR immer sehr stark mit Politik verbunden", konstatiert

Stefan Wolle, Leiter des DDR-Museums in Berlin.



Rund um die Erstausstrahlung dieser Doku sendet ZDFinfo am



Freitag, 28. Oktober 2016, von 15.05 Uhr bis weit nach Mitternacht

eine Vielzahl von Dokumentationen zum Alltagsleben in der DDR. Los

geht es mit den Dokus "Heimlich in der DDR - Die Kaderschmiede für

West-Revolutionäre" (15.05 Uhr) und "Immer bereit - Junge Pioniere in

der DDR". Der Tag endet mit dem Vierteiler "Wie die DDR wirklich

war", der ab 0.55 Uhr zu sehen ist. Die neue Dokumentation "Reklame

fürs Volk - Die bunte Werbewelt der DDR" ist unter anderem erneut am

Sonntag, 20. November 2016, 13.30 Uhr, in ZDFinfo präsent.



