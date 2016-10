Weltschlaganfall-Tag: SELBSTHILFE-Online

Sicherer Austausch und Information zum Schlaganfall

SELBSTHILFE-Online im Internet

(firmenpresse) - Sie möchten sich zum Thema Schlaganfall auf einer sicheren Plattform informieren und austauschen? SELBSTHILFE-Online bietet Ihnen mit der telemedizinischen Plattform von Case i.o eine besonders sichere und werbefreie Plattform dazu an. SELBSTHILFE-Online wurde von Willi Daniels gegründet. Daniels, dessen Name selbst im politischen Berlin nicht mehr unbekannt ist, ist u.a. bundesweit im Bereich Schlaganfall tätig.

Er ist Vorsitzender der INSULTHILFE, Herausgeber und Redakteur des Schlaganfall-Magazins "SAMagazin", Stellv. Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Ebersberg, Mitglied der S3 Leitliniengruppe "Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und TIA", Mitglied des Gesundheitsforums der GesundheitsregionPLUS im Landkreis Ebersberg und Mitglied des Gesundheitsprojektes INVADE.

Nach einem eigenem Schlaganfall ist Willi Daniels Entwickler eigener Projekte im Schlaganfallbereich wie z.B. "Handy als mobile Notrufsäule", "Blutdruck-Card-System", "USB-Notfall-Card" und der Plattform "Selbsthilfe-Online". Von 2006 - 2013 Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und von 2010 - 2016 Sprecher des LV Bayern der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin.

Nachfolgende Auszeichnungen hat er erhalten: Ehrenamtpreisträger der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Preisträger des Wettbewerbs "Ideenpark Gesundheitswirtschaft 2011" der Financial Times Deutschland und Motivationspreis Deutschland 2014. Er ist Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte in GOLD.

Die Plattform Case.io?

Mit Case.io, einer webbasierten Plattform, erstellen, teilen und betrachten Sie Berichte auf einfache und sichere Weise. Sie können Beiträge, Bilder oder Dokumente teilen und diese innerhalb Sekunden den Mitgliedern zur Verfügung stellen.

Sicherheit

Inhalte auf Case.io werden, basierend auf modernster Technik, verschlüsselt gespeichert und versendet.

Mobilität

Case.io ist für den mobilen Einsatz optimiert. Arbeiten Sie an ihren "Fällen", egal wo Sie sind.

Sie möchten als Betroffene(r) oder Angehörige(r) an diesem sicheren Austausch teilnehmen? Dann melden Sie sich unter www.selbsthilfe-online.com kostenfrei an. Premium- Mitgliedern bietet die Plattform zusätzlich ein kostenfreies Abonnement des Schlaganfall-Magazins "SAMagazin" an, sowie die Nutzung einer Schlaganfall-Bibliothek und der Notfall-Akte.

Nutzen Sie die diversen Rubriken der Plattform und nehmen Sie am sicheren Austausch teil.





http://www.selbsthilfe-online.com



Innovation im Gesundheitswesen

SELBSTHILFE-Online

DANIELS - Innovation + Gesundheit

Willi Daniels

Elchering 6

85643 Steinhöring

willi(at)daniels-innovation-gesundheit.de

08094907561

www.daniels-innovation-gesundheit.de



Firma: SELBSTHILFE-Online

Ansprechpartner: Willi Daniels

Stadt: Steinhöring

Telefon: 08094907561





