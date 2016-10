Auto Partner setzt auf Software von Remira

50 Prozent mehr Zeit dank LogoMate®

(firmenpresse) - Optimierte Bestände bei höherer Lieferfähigkeit: Dank LogoMate®, der intelligenten Softwarelösung von Remira für Bestandsmanagement und präzise Absatzplanung, ist das für den international agierenden Autoteilegroßhändler Auto Partner S. A. jetzt Wirklichkeit. Das wachstumsstarke Unternehmen erreichte in kürzester Zeit in allen Bereichen der Disposition eine erhebliche Effizienzsteigerung. Den Mitarbeitern bleibt dadurch doppelt so viel Zeit für das Kerngeschäft.

Auto Partner S. A. mit Hauptsitz in Bieru? im Süden Polens ist Importeur und Händler im Bereich Ersatzteile für Autos, leichte Nutzfahrzeuge, Motorräder und Geländefahrzeuge. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Niederlassungen im In- und Ausland, und kooperiert mit ca. 150 Ersatzteil- und OE-Lieferanten weltweit und betreibt Auslandsvertretungen in Deutschland, Österreich und Lettland. Die etwa 60 polnischen Niederlassungen werden vom Logistik- und Distributionszentrum in Bierun mit seinem rund 20.000 m² großen Hochregallager beliefert und mit Sales-Support-Programmen unterstützt. Dazu müssen die 150.000 angebotenen Artikel jederzeit in der geforderten Menge zur Auslieferung vorhanden sein.

Mehr Effizienz in der Logistik

Auf der Suche nach einem schnellen, zuverlässigen und flexiblen System zum Bestandsmanagement in den Filialen und zur Automatisierung des Bestellprozesses für externe Lieferanten stieß das polnische Unternehmen auf LogoMate® von Remira, dem Softwarespezialisten für Bestandsmanagement.

Schnelle Ergebnisse, geringe Bestände

Mit LogoMate® laufen heute alle Dispositionsprozesse sowie das Management des Gesamtbestands und der Filialdisposition vollautomatisch, die Disponenten greifen nur noch steuernd ein. Dank der intelligenten IT-Lösung benötigen die Produktmanager nur noch die Hälfte der Zeit in der Disposition und haben ihre Bestellungen optimiert. Durch die neue Software haben die Mitarbeiter nun mehr Kapazitäten, um sich um ihre Kernkompetenzen, wie die Entwicklung und Gestaltung des Sortiments, kümmern zu können. Die Vorteile der Digitalisierung von Bestandsmanagement und Disposition waren sofort sichtbar: "LogoMate® hat schon nach kurzer Zeit zur Optimierung unserer Bestände geführt. Und das bei voller Aufrechterhaltung unserer Lieferfähigkeit", erläutert Grzegorz Pal, Einkaufsdirektor bei Auto Partner S. A. Die bisherige Überprüfung und die Korrektur der Daten entfallen. Mithilfe von LogoMate® werden täglich Ergebnisse gesammelt, die die Disposition immer genauer auf den jeweiligen Bedarf abstimmen. Auch das intuitiv zu bedienende Cockpit und die enorme Effizienz der Lösung selbst bei einer hohen Zahl an Artikelpositionen (= SKUs, Stock Keeping Units) überzeugen Auto Partner. Das Unternehmen plant bereits eine Erweiterung der Software: "Für die Zukunft haben wir unter anderem die Implementierung des Wetterberichtsmoduls LM meteo+ im Visier", so Grzegorz Pal.





Remira ist Spezialist für intelligente IT-Lösungen zur Optimierung des Bestandsmanagements und zur nachhaltigen Verbesserung der Absatzplanung und Disposition. Sitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist Bochum. Derzeit betreut der Mittelständler über 500 Installationen bei 150 Kunden weltweit. Die von Remira selbstentwickelte Software LogoMate® zeichnet sich durch eine einfache Integration in alle ERP-Systeme, eine intuitive Bedienung und ein Maximum an Flexibilität aus. Die Lösung passt die Sicherheitsbestände dynamisch an den jeweiligen Artikel und Standort an. Einschließlich der besten Einkaufskonditionen erzeugt LogoMate® automatisch rendite- und absatzorientierte Bestellempfehlungen. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Beratung über die Bestandsanalyse, Softwareintegration und Schulung bis hin zum Support und zu regelmäßigen Updates. Mit PentaSpeed hat Remira eine Technologie entwickelt, die Kunden trotz stetig steigender Datenmengen eine höhere Rechenleistung ermöglicht. Damit werden auch bei über 50 Mio. Artikeln täglich optimale Ergebnisse erzielt.

