Affirmationen verändern Dein Leben zum Positiven - Heilkraft der Affirmationen - das Buch der Heilerakademie

Die Deutsche Heilerschule und Ihre Gründer Sebastian Lichtenberg & Brigitte Seidl sind Experten wenn es um die Kraft der Gedanken geht. Ihr neues Buch "Heilkraft der Affirmationen" zeigt wie es geht!

Gleiches zieht Gleiches an - Vitale Gedanken und Affirmationen das Buch Heilkraft der Affirmationen

(firmenpresse) - Ganz egal, ob es eine positive oder eine negative Aussage ist. Das ständige wiederholen einer Affirmation wird zum Glaubenssatz. Affirmationen und Glaubenssätze können sowohl eine positive, als auch negative Auswirkung haben.



Wenn Du glaubst, die Welt ist schlecht, dann ist das ein Glaubensatz, der durch eine wiederholte Affirmation entstanden ist. Ein wiederholtes aussprechen, denken oder hören der Worte "Die Welt ist schlecht", gibt Deinem Unterbewusstsein immer wieder den Befehl "Die Welt ist schlecht" und da Dein Unterbewusstsein Dein bester Freund ist, wird es Dir täglich Situationen liefern, die Deine Glaubensmuster bestätigen. Du musst wissen, Dein Unterbewusstsein wird Dich niemals als Lügner dastehen lassen!



Für die Gründer der Heilerakademie ist diese Affirmation eine negative Affirmation, weil sie in mir Gefühle auslöst, die mir extrem unangenehm sind, die mich unwohl fühlen lassen, mir meine Freude rauben und mir letztendlich körperlich und geistig Schaden zufügen.



Negative Affirmationen lassen Dein Energieniveau sinken



Sie rauben Dir Kraft und Lebensfreude. Ja sie schaden Dir sogar körperlich und geistig. Meist schleichend aber sicher!



Du könntest genau so gut glauben: Die Welt ist ein guter und sicherer Ort. Wenn Du das zu Deinem Glaubensmuster machst, dann liefert Dir Dein bester Freund, Dein Unterbewusstsein, genau die Situationen, die diesen Glaubenssatz bestätigen. So einfach! Denn auch hier gilt: Dein Unterbewusstsein wird Dich niemals als Lügner dastehen lassen!



Positive Affirmationen sind Gedankenimpulse, die Dir helfen Deine Ziele zu erreichen



Sie wecken und stärken in Dir Kraft, Zuversicht, Selbstvertrauen und Lebensfreude.



Wenn Du in Deinem Leben etwas ändern willst, dann könntest Du Dich entscheiden, positive Affirmationen zu nutzen. Du kannst beginnen Deine Glaubensmuster und Deine bisherige Denkweise zu analysieren, zu hinterfragen und sie auch zu ändern.





Um neue Glaubensmuster und neue Gefühle in Dir zu erzeugen, solltest Du positive Affirmationen laut vor Dich hinsprechen, so oft es Dir möglich ist. Besser noch, Du schreibst Dir Deine positiven Affirmationen wiederholt auf.



Nutze kleine Zettelchen, die Du in Deiner Wohnung, am Arbeitsplatz, in Deinem Geldbeutel oder in Deinem Auto anbringst. Zum Beispiel am Badezimmerspiegel, am Kühlschrank, auf Deiner Kaffeedose, an der Haustür, auf dem Amaturenbrett Deines Autos oder an Deiner Pinwand. Suche Dir möglichst Plätze für Deine Affirmationszettel, die Du oft siehst. So wirst Du an Deine Affirmation erinnert.



Mache es Dir zur täglichen Gewohnheit mit positiven Affirmationen zu arbeiten. Reserviere Dir dafür täglich mindestens 10 Minuten. Zusätzlich kannst Du jedesmal wenn Du einen Deiner Zettel siehst, Deine Affirmation am besten laut aussprechen. Selbstverständlich kannst Du die Affirmationen auch nur geistig aufsagen. Ich empfehle Dir in das Aufsagen einer Affirmation Gefühl zu legen. Also nicht einfach nur den Affirmationsatz runterbeten, sondern wirklich die Erreichung Deines gewünschten Affirmationsziels zu fühlen.



Gefühle sind die treibenden Kräfte und mit positiven Affirmationen kannst Du Deine Gefühle verändern. Das kann sogar ganz schnell gehen, dann, wenn Deine Affirmation genug Kraft hat.



Es ist wirklich ganz leicht mit Affirmationen Deine Gefühle zu ändern und Deinem Leben eine neue Richtung zu geben.



Das wichtigste dabei ist, überhaupt damit anzufangen! Ich wünsche Dir viel Freude mit den positiven Affirmationen und bin sicher, dass sie Dein Leben zum Positiven verändern. Nimm dir Zeit und lese das neue Buch - Heilkraft der Affirmationen











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.deutsche-heilerschule.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

schamanismus, schamanismus ausbildung, schamanismus berlin, schamanismus bücher, schamanismus münchen, schamanismus köln, schamanismus deutschland, schamanismus hamburg, schamanismus lernen, schamanismus definition, schamanismus symbole, schamanismus augsburg, schamanismus ausbildung berlin, schamanismus ausbildung münchen, schamanismus ammersee, schamanismus aachen, schamanismus ausbildung hamburg, schamanismus ausbildung köln, schamanismus adlerfeder, schamanismus adler, schamanismus ägypten, schamanismus bedeutung, schamanismus bayern, schamanismus bonn, schamanismus bär, schamanismus bodensee, schamanismus brandenburg, schamanismus buddhismus, schamanismus bielefeld, schamanismus chemnitz, schamanismus christentum, schamanismus chakren, schamanismus china, schamanismus chakrenausgleich, schamanismus christlicher sicht, schamanismus chile, schamanismus cd, schamanismus costa rica, schamanismus clearing, schamanismus doku, schamanismus depression, schamanismus dortmund, schamanismus duden, schamanismus der seele, schamanismus dresden, schamanismus drache, schamanismus dualseele, schamanismus englisch, schamanismus erfahrungen, schamanismus ev, schamanismus europa, schamanismus erlernen, schamanismus eifel, schamanismus extraktion, schamanismus einführung, schamanismus eichhörnchen, schamanismus esoterik, schamanismus und heilen e.v, schamanismus und heilen e.v. münchen, schamanismus e.v, schamanismus freiburg, schamanismus forum, schamanismus frankfurt, schamanismus fuchs, schamanismus federn, schamanismus film, schamanismus feuer, schamanismus fledermaus, schamanismus frosch, schamanismus fisch, schamanismus garmisch, schamanismus gefahren, schamanismus glaube, schamanismus germanen, schamanismus gott, schamanismus göttingen, schamanismus gegen depression, schamanismus gefährlich, schamanismus graz, schamanismus geburt, schamanismus heilung, schamanismus heute, schamanismus hildesheim, schamanismus horoskop, schamanismus hase, schamanismus huna, schamanismus heidelberg, schamanismus hannover, schamanismus hessen, schamanismus in deutschland, schamanismus indianer, schamanismus in europa, schamanismus in korea, schamanismus in owl, schamanismus in der mongolei, schamanismus in peru, schamanismus indien, schamanismus igel, schamanismus im chiemgau, schamanismus jaguar, schamanismus jesus, schamanismus japan, schamanismus jenseits, schamanismus jena, schamanismus jagd, keltischer schamanismus john matthews, schamanismus krafttier jaguar, jakob oertli schamanismus, blue jay schamanismus, schamanismus krafttier, schamanismus kritik, schamanismus krafttiere finden, schamanismus korea, schamanismus karlsruhe, schamanismus krafttier schlange, schamanismus krafttier tiger, schamanismus katze, schamanismus kassel, schamanismus leipzig, schamanismus lehre, schamanismus landshut, schamanismus löwe, schamanismus leben, schamanismus lüneburg, schamanismus liebeszauber, schamanismus lübeck, schamanismus luzern, schamanismus mongolei, schamanismus münster, schamanismus mexiko, schamanismus mannheim, schamanismus mond, schamanismus maus, schamanismus marburg, schamanismus medizin, schamanismus meditation, schamanismus nepal, schamanismus nrw, schamanismus net, schamanismus nürnberg, schamanismus nordamerika, schamanismus negative erfahrungen, schamanismus niederösterreich, schamanismus norden, schamanismus nicaragua, schamanismus nagual, schamanismus osnabrück, schamanismus obere welt, schamanismus okkultismus, schamanismus owl, schamanismus olaf bernhardt, schamanismus oldenburg, schamanismus oberösterreich, schamanismus oertli, schamanismus online lernen, schamanismus online shop, schamanismus österreich, schamanismus österreich seminar, ausbildung schamanismus+österreich, schamanismus peru, schamanismus pdf, schamanismus praktisch, schamanismus psychotherapie, schamanismus pferde, schamanismus pflanzengeister, schamanismus papagei, schamanismus psychose, schamanismus podcast, schamanismus puma, schamanismus quantenphysik, schamanismus quantenheilung, schamanismus quatsch, quanten schamanismus, quero schamanismus, qigong und schamanismus, qero schamanismus, schamanismus rituale, schamanismus religion, schamanismus reise, schamanismus rabe, schamanismus rosenheim, schamanismus regensburg, schamanismus reh, schamanismus reith bei seefeld, schamanismus räuchern, schamanismus romane, schamanismus stuttgart, schamanismus shop, schamanismus seminar, schamanismus studieren, schamanismus seelenrückholung, schamanismus schlange, schamanismus steine, schamanismus studium, schamanismus südamerika, schamanismus tiere, schamanismus türken, schamanismus trommeln, schamanismus tod, schamanismus thüringen, schamanismus therapie, schamanismus trance, schamanismus türkei, schamanismus tübingen, schamanismus traumdeutung, schamanismus undin nepal, schamanismus und christentum, schamanismus und psychotherapie, schamanismus ursprung, schamanismus und märchen, schamanismus ulm, schamanismus und yoga, schamanismus und heilen, schamanismus und archaische ekstasetechnik, schamanismus übungen, bücher über schamanismus, filme über schamanismus, doku über schamanismus, alles über schamanismus, referat über schamanismus, literatur über schamanismus, romane über schamanismus, schamanismus verbreitung, schamanismus verlorene seelenanteile, schamanismus vera fichter, schamanismus vorarlberg, schamanismus video, schamanismus vogel, schamanismus videos, schamanismus villoldo, schamanismus von anerkannt, schamanismus visionssuche, schamanismus & heilen e.v, schamanismus wiki, schamanismus was ist das, schamanismus wolf, schamanismus wuppertal, schamanismus wiesbaden, schamanismus wiedergeburt, schamanismus wasser, schamanismus wespe, schamanismus wirkung, schamanismus wolf bedeutung, schamanismus youtube, schamanismus yoga, schamanismus yanomami, wild germany schamanismus youtube, yoga vidya schamanismus, yesca eichholzer schamanismus, yoruba schamanismus, schamanismus zeichen, schamanismus zeitschrift, schamanismus zitate, schamanismus zürich, schamanismus zubehör, schamanismus zumstein, schamanismus zug, schamanismus zerstückelung, schamanismus zahlen, schamanismus zusammenfassung, schamanismus 1170, schamanismus 1980, connection schamanismus 10, schamanismus 2015, schamanismus 2012, schamanismus 2013, schamanismus kongress 2013, schamanismus 3 welten, schamanismus 4 elemente, 4 himmelsrichtungen schamanismus, 4 elemente schamanismus, 7 fenster des schamanismus, schamanismus naechste 90 tage,



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Heilerschule UG

Leseranfragen:

Uneringer Str. 1, 82229 Seefeld

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 25.10.2016 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1416647

Anzahl Zeichen: 4198

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Heilerschule UG

Ansprechpartner: Sebastian Lichtenberg

Stadt: Seefeld

Telefon: 08152 980 178



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.