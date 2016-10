Rheinische Post: Getöteter Fünfjähriger in Viersen: Jugendamt soll von Problemen in Familie gewusst haben

(ots) - Im Fall des in Viersen gewaltsam ums Leben

gekommenen Luca war den Behörden offenbar schon länger bekannt, dass

es Probleme in der Familie des Fünfjährigen gab. Nachbarn berichteten

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Onlineausgabe),

sie hätten mehrfach das Jugendamt verständigt. Auch die Polizei sei

oft vor Ort gewesen. Regelmäßig habe es Streit in der Wohnung

gegeben, sagte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses. Es seien Schreie

und Kinderweinen zu hören gewesen. "Was hätten wir tun sollen, außer

das Jugendamt zu alarmieren?", sagte der Mann. "Jetzt ist der Junge

tot." Die 24-jährige Mutter soll sich 2015 von Lucas Vater getrennt

haben. Kurze Zeit später zog demnach ihr neuer Partner ein. Nach

Informationen der Redaktion bekam das Paar vor wenigen Wochen noch

ein weiteres Kind. Das Baby lebt demnach allerdings nicht mehr im

Haushalt der Familie, sondern befindet sich seit Längerem in Obhut

des Jugendamtes. Die Stadt Viersen wollte diese Berichte auf Anfrage

weder bestätigen noch dementieren.



Link: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/viersen/jugendamt-soll-v

on-problemen-in-familie-gewusst-haben-aid-1.6348746







