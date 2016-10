neues deutschland: Jobcenter Stade zieht Sexpartner-Fragebogen zurück

(ots) - Das Jobcenter im niedersächsischen Stade hat einen

umstrittenen Fragebogen zurückgezogen, mit dem eine

Hartz-IV-Antragstellerin aufgefordert wurde, Auskunft über ihre

Sexualpartner zu geben. Zuvor hatte sich die Bundesagentur für Arbeit

schockiert über das Formular gezeigt. "Wir erwarten, dass das

Jobcenter den Fragebogen unverzüglich zurückzieht", sagte die

Sprecherin Frauke Wille gegenüber der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochsausgabe). "Ein solches

Formular ist absolut indiskutabel."



Das Jobcenter Stade hatte an die Frau einen "Zusatzfragebogen" bei

unbekannten Vätern ungeborener Kinder ausgegeben, in dem sie zur

Bekanntgabe der vollen Namen ihrer Sexualpartner »während der

gesetzlichen Empfängniszeit« aufgefordert wurde. Zudem sollte die

Frau erklären, welche »intensiven Nachforschungen« sie zur Ermittlung

des Kindesvaters angestellt hat. »Ich habe das Schreiben für eine

Fälschung gehalten«, so Frauke Wille. "Interne Nachfragen haben aber

ergeben, dass der Fragebogen tatsächlich von einem Mitarbeiter des

Jobcenters in Stade erstellt und ausgegeben worden ist." Hintergrund

des Fragebogens ist die Zahlung des Unterhalts für das Kind.







