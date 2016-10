Locamo geht mit Redesign der Homepage live und bietet vielfältige Angebote für Nutzer und Händler

(firmenpresse) - Ravensburg, 25. Oktober 2016 - Der Online-Marktplatz Locamo geht heute mit dem Redesign seiner Homepage live. Das E-Commerce Unternehmen erneuert den Aufbau sowie das Design seiner Website und gestaltet damit seinen Online-Marktplatz nutzerfreundlicher. Um ein noch angenehmeres Shopping-Erlebnis zu schaffen, werden Nutzer zukünftig mithilfe inspirierender Themenwelten zu den für sie relevanten Produkten geleitet.

"Die Auswertungen des Userverhaltens der ersten Monate haben uns aufgezeigt, welche Bereiche wir noch nutzerfreundlicher gestalten können," so Markus Kapler, Mitgründer und Co-Geschäftsführer der Locamo GmbH. "Mit dem Redesign und der Einführung unserer Themenwelten reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden: Beim Shopping möchte man abschalten und nicht seine Zeit mit der Suche eines bestimmten Produkts verbringen. Genau darauf wollen wir mit unserem Redesign eingehen."

Die neuen Themenwelten gliedern sich nach verschiedenen Kriterien. So werden am Anfang der Seite zunächst die für den Nutzer relevantesten und interessantesten Produkte aufgelistet. Hierbei handelte es sich um Produkte für Babys und Kinder sowie um Fashion. Die weiteren Themenwelten werden von Locamo stets aktualisiert und nehmen Trends, Jahreszeiten sowie passende Anlässe auf. Auswertungen haben gezeigt, dass das Thema Sport ein weiteres beliebtes Produktfeld darstellt. Auch dieses wird eine eigene Themenwelt bekommen, mithilfe derer die Kunden direkt zu interessanten Produkten geleitet werden.

Neben den neuen Themenwelten wird es zudem eine Übersicht aller Händler geben, so dass die Nutzer von Locamo unkompliziert alle Produkte ihres Lieblingsladens finden können. Mit den Neuerungen werden die verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten über Locamo nochmals vereinfacht.

Die Shopping-Varianten umfassen:

- Online kaufen und einfach nach Hause liefern lassen

- Online kaufen und selbst abholen

- Online reservieren und im Laden anschauen

Via 360 Grad direkt in den Lieblingsladen eintauchen

Eine weitere Aktualisierung gibt den Kunden zukünftig das Gefühl, bei ihrer Online-Shoppingtour direkt im Laden zu stehen. Dank implementierten 360 Grad Bildern kann der Nutzer einen virtuellen Rundgang erleben. So wird das ganzheitliche Einkaufserlebnis bei Locamo noch realer gestaltet. Einer der ersten Händler, der diese Möglichkeit nutzen wird, ist Runners Point Ulm. Eingebettet werden die 360 Grad Bilder auf den jeweiligen Seiten der Händler.

Digitaler Registrierungsprozess

Als zusätzliche Erleichterung für die Händler hat Locamo auch den digitalen Registrierungsprozess weiterentwickelt. Direkt nach dem Vertragsabschluss gelangen die einzelnen Händler in ein sogenanntes Händler-Cockpit, in dem sie ihren Auftritt erstellen und direkt mit dem Verkauf ihrer Produkte starten können. Hierbei arbeitet Locamo eng mit den Händlern zusammen und stellt seine Kompetenzen bei der Umsetzung zur Verfügung. Mit dem neuen Prozess erleichtert das junge Unternehmen Händlern den Einstieg zum Online-Marktplatz bei einer Registrierungszeit von lediglich 15 Minuten. So wird eine hohe Effektivität für die Händler geschaffen.

Der neue Registrierungsprozess zeichnet sich folgendermaßen aus:

- Vollständig digitalisiert

- Jederzeit an jedem Ort

- So einfach wie möglich: Händler, die ihre Implementierung unterbrechen, können mithilfe eines automatisch versendeten Links direkt an dem Punkt weiterarbeiten, an dem sie gestoppt haben

Kostenloser Online-Auftritt für Händler

Zeitgleich zum Redesign der Homepage hält Locamo für seine bestehenden und neuen Händler ein spannendes Angebot bereit. So erlässt der Online-Marktplatz bis zum 31.12.2017 sämtliche Fixkosten. Zusätzlich stellt Locamo in dieser Zeit keinerlei Provisionsgebühren in Rechnung. Hiervon sind lediglich anfallende Kosten durch Kreditkarten-Acquirer und Bezahlplattformen wie z.B. PayPal ausgenommen. Das Angebot gilt für alle bereits implementierten und die nächsten 200 neu hinzukommenden Händler.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.locamo.de/haendlerwerden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



