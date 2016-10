WAZ: Zurück an den Kabinettstisch

- Kommentar von Tobias Blasius zum Turbo-Abitur

(ots) - Der "Runde Tisch" der Schulministerin zur

achtjährigen Gymnasialzeit stand nie unter ungünstigeren Vorzeichen.

Die CDU sagte ihre Teilnahme schon in Ermangelung eines eigenen

Konzepts ganz ab, die FDP sprach von "Makulatur", Lehrer- und

Elternvertretungen siedelten ihre Erwartungen am Nullpunkt an.



"Runder Tisch" klingt nach Opferarbeit und

Vergangenheitsbewältigung. Dabei suchte Sylvia Löhrmann seit 2014

schlicht ein Instrument, um den wachsenden Unmut über das

"Turbo-Abitur" zu kanalisieren und sich hinter einer vermeintlichen

All-Parteien-Koalition zu verschanzen. Der Gesprächskreis gaukelte

vor, "Betroffene zu Beteiligten" zu machen, wie es Löhrmann im

schönsten Pädagogen-Sprech gerne formuliert, verwischte am Ende

jedoch nur Verantwortlichkeiten.



Das ungeliebte G8 ist kein Hexenwerk, sondern hätte in bald sieben

rot-grünen Regierungsjahren jederzeit geändert werden können.

Rückkehr zum alten G9, Wiederherstellung der sechsjährigen

Sekundarstufe I oder doch ein G8/G9-Wahlmodell? Der richtige "Runde

Tisch" für solche Fragen wäre der Kabinettstisch.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 16:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1416687

Anzahl Zeichen: 1492

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung