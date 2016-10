Brocade setzt auf HBI Helga Bailey GmbH

HBI unterstützt den Netzwerkspezialisten mit gezielten PR-Aktivitäten in der DACH-Region

Brocade setzt auf HBI (Bildquelle: Brocade)

(firmenpresse) - München, 25.10.2016 - Die HBI Helga Bailey GmbH übernimmt die PR-Aktivitäten von Brocade, einem Anbieter von Netzwerklösungen. Durch eine gemeinsam entwickelte strategische PR-Planung wird die Präsenz des Unternehmens in klassischen sowie sozialen Medien in der Region DACH gestärkt.

HBI übernimmt neben dem Verfassen und Versenden von Pressemitteilungen, die Erstellung und Platzierung von Fachartikeln, die passgenau auf die Zielgruppen des Unternehmens ausgerichtet sind. Zudem organisiert HBI Presseveranstaltungen und Interviews für den Netzwerkspezialisten. Im Bereich der sozialen Medien betreut das PR-Team den Twitter-Account und den Unternehmensblog von Brocade, erstellt Inhalte für beide Kanäle und führt zielgruppengerichtete Kampagnen durch.

Mit Lösungen, die öffentliche und private Rechenzentren innerhalb der Netzwerkgrenzen umfassen, ist Brocade führend bei der Umstellung auf New IP-Netzwerkinfrastrukturen, die für heutige Geschäftssysteme notwendig sind. Die Netzwerklösungen von Brocade ermöglichen Unternehmen einen nahtlosen Übergang in eine Welt, in der sich Applikationen und Informationen überall befinden können.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hbi.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom wurde vor über 30 Jahren in München gegründet und ist heute eine der dynamischsten und innovativsten Technologie-Agenturen in Deutschland. HBI erzielt herausragende Ergebnisse für Unternehmen aller Größenordnungen und zählt Start-Ups sowie multinationale Konzerne zu seinen Kunden, von denen viele bereits fast ein Jahrzehnt mit HBI zusammenarbeiten. Die Berater der Agentur bestechen durch ihre Leidenschaft für Technologie und sind Experten für Unternehmenssoftware, Telekommunikation, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. HBI ist auf integrierte Kommunikation spezialisiert und bietet neben klassischer und digitaler PR auch Beratung und Trainings sowie Marketing und Event Services. Die Agentur ist seit vielen Jahren Partner der Worldcom PR Group und unterstützt deutsche Unternehmen bei der internationalen Expansion sowie internationale Firmen beim Markteintritt in Deutschland.



Informieren Sie sich über HBI unter www.hbi.de, www.prblog-hbi.de sowie www.facebook.com/hbi.gmbh.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HBI Helga Bailey GmbH

PresseKontakt / Agentur:

HBI Helga Bailey GmbH

Jasmin Rast

Stefan-George-Ring 2

81929 München

jasmin_rast(at)hbi.de

089 / 99 38 87 0

http://www.hbi.de



Datum: 25.10.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1416692

Anzahl Zeichen: 1365

Kontakt-Informationen:

Firma: HBI Helga Bailey GmbH

Ansprechpartner: Corinna Voss

Stadt: München

Telefon: 089 / 99 38 87-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung